有颜值更有内涵！韩韶禧深度发言震惊网友：没想到你是这样的人

韩韶禧为杂志《esquire》拍摄了一组时尚大片，大展多样魅力，结束后的采访更是打动了无数读者，令人忍不住大赞「说话好有深度」！

作为韩国演艺圈帅气女星代表，韩韶禧一直都很有个性，采访中她就透露最近最关注的事情就是「自己的感情」，好奇到底什么才是感情。 记者提问：「你的意思是在探究感情吗？其中是否有不安？」听完之后，韩韶禧反问「为什么这样问呢？记者您会不安吗？」在听到对方肯定的答案之后，韩韶禧说道：「有本很厚的书叫《惶然录》（又译《 不安之书》），书中有句话让我印象深刻，一天24小时里人们除了睡觉的时间，其余的时间都处在不安之中，我们睡觉或者运动，哪怕是一个单纯的小动作都会让我们忘记不安。 不安就像一张薄纸，所以我们就要小心翼翼不要堆积不安，今日事今日毕，明日的不安明日就清理掉，不要堆积。 」

한소희가 말하는 불안



이 불안은 아주 얇은 종이예요. 그래서 우리는 이 불안이 차곡차곡 쌓이지 않게 부지런히 오늘은 오늘의 불안을, 내일은 내일의 불안을 치워야 하죠. 내 마음에 더는 쌓이지 않도록 매일요.

(…)

제가 요즘 집에서 하는 게 바로 그거예요. 가만히 있는 일이요. pic.twitter.com/1Tk271P2uT — be (@mylikingzip) November 22, 2023

在被问及要如何清理不安时，韩韶禧又回答道：「您看过纪录片《Marina Abramović： The Artist Is Present》吗？有一个场景是她静坐在那里，什么事情也不做，我觉得这个方法是治愈人类不安的最好的训练。 Marina找来30个人，把他们带回家，不让他们吃东西，让他们闭眼在森林里静坐。 我最近在家里经常做的事情就是这个，什么也不做，什么也不想，只是安静地待著，5分钟也好10分钟也罢。 我也像记者您一样很怕不安，但是这辈子我不能只想著不安，知道大脑怎么工作的话，肯定可以让它按照不一样的方式运作，我还在学习，想要改正，不能沉浸在不安之中。 」



韩韶禧的这段采访很快就在theqoo上引起了广大网友们的关注，大家对於她的回答赞不绝口，称：「她原来是这种人？真的太帅了？从没想过她这么通透」、「居然读了这么多书，说出来的话都不一样」、「知性美人」、「太会说了」、「发呆真的对精神健康很好，如果不会发呆的话就闭眼躺著」、「 大家快去看她的采访，真的有深度」等。

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