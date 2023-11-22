BTS柾國、NewJeans、Stray Kids、BLACKPINK在美國BBMAs「KPOP部門」獲獎成就自身價值影響力！

恭喜在「2023 Billboard Music Awards」上拿獎的所有得獎者～！

美國年度盛事「2023 Billboard Music Awards」（告示牌音樂獎，簡稱BBMAs）於拉斯維加斯舉行，今年首次設立新的韓國流行音樂類別獎項，Stray Kids和NewJeans也為全球歌迷帶來了精彩的現場舞台表演。



▼BTS防彈少年團柾國以個人單曲〈Seven〉拿下「最佳全球K-POP歌曲」獎（Top Global K-Pop Song）。



▼BLACKPINK獲得「最佳K-POP巡演藝人」獎（Top K-Pop Touring Artist）。



▼Stray Kids以正規專輯《★★★★★ (5-STAR)》獲得「最佳K-POP專輯」獎（Top K-Pop Album）。



▼NewJeans成為今年「最佳K-POP藝人」獎（Top K-POP Artist）得主，專輯《Get Up》是出道後最快登頂「Billboard 200」專輯榜的K-POP組合。



最後，再次恭喜所有的得獎人！！

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