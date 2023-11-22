BTS柾国、NewJeans、Stray Kids、BLACKPINK在美国BBMAs「KPOP部门」获奖成就自身价值影响力！

恭喜在「2023 Billboard Music Awards」上拿奖的所有得奖者～！

美国年度盛事「2023 Billboard Music Awards」（告示牌音乐奖，简称BBMAs）於拉斯维加斯举行，今年首次设立新的韩国流行音乐类别奖项，Stray Kids和NewJeans也为全球歌迷带来了精彩的现场舞台表演。



▼BTS防弹少年团柾国以个人单曲〈Seven〉拿下「最佳全球K-POP歌曲」奖（Top Global K-Pop Song）。



▼BLACKPINK获得「最佳K-POP巡演艺人」奖（Top K-Pop Touring Artist）。



▼Stray Kids以正规专辑《★★★★★ (5-STAR)》获得「最佳K-POP专辑」奖（Top K-Pop Album）。



▼NewJeans成为今年「最佳K-POP艺人」奖（Top K-POP Artist）得主，专辑《Get Up》是出道后最快登顶「Billboard 200」专辑榜的K-POP组合。



最后，再次恭喜所有的得奖人！！

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