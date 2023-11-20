【韓網熱帖】最近反應超好的「絕路」CP：明知道沒結果，卻覺得他倆CP感爆棚

《大力女子姜南順》熱播之際，不少觀眾被他倆的化學反應給迷倒。

有時候CP感就是一種玄學，哪怕劇中有官配，依舊阻擋不了觀眾們喜歡給角色們自行配對，《大力女子姜南順》中不少觀眾就覺得姜南順（李瑜美 飾）和柳施吾（邊佑錫 飾）CP感大爆棚。 柳施吾是直播帶貨流通業「杜高」的代表，且是個心理病態者。 他以黑金掌握權力，是個沒有情感又充滿魅力的最強反派，但是卻愛上了大力女子姜南順。 劇中的兩人不僅演繹了完美的身高差，柳施吾還經常上演瞬間變臉，明明上一秒還是要殺人的陰森面孔，下一秒就因為姜南順滿面春風，在得知喜歡的人的真實身份後，反派居然落淚了，這不是真愛是什麼？？



십할 이게 머냐

연애하는 시오남순 실존..

공식에서 아주 정성스럽게 먹여줌

뭐하냐고 묻는 류시오나 셀카 찍어서 보내주는 남순이나

이제 막 연애 시작한 컾흘이세요? pic.twitter.com/C6mPguGakr — 윤 (@eternalrain305) November 18, 2023

십할 이게 머냐

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이제 막 연애 시작한 컾흘이세요? pic.twitter.com/C6mPguGakr — 윤 (@eternalrain305) November 18, 2023

안톤체첵

류시오강남순

러시아몽골

시오남순 데칼 찾다가 기절 할 거 같와 ㅠㅠ!! pic.twitter.com/NMWfs9Q6S9 — 해서(특) (@KSZYjnMF2Jf7Ir5) November 15, 2023

很多觀眾也愛上了這對CP，「施吾南順」的詞條一度登上趨勢榜。



1. 長這麼大還是第一次追「絕路」CP，明知道沒有結局還偏偏喜歡

2. 原來不止我一個人喜歡他倆啊，本來我一直不會喜歡配角，這次的角色雖然是個反派，但我還是淪陷了

3. 女一和男一是溫暖的感情線，女一和男二則是心動啊，他好像純情漫畫裡經常出現的角色

4. 邕聖祐和金廷恩更有CP感

5. 邕聖祐和金廷恩出來的時候都是在解決案件，還蠻有趣的，但是我很好奇為啥是他倆合作，女主又另有他人，好奇

6. 他真的好帥

7. 求你們一定要去看邊佑錫出演的《20世紀少女》

8. 這就是只對我喜歡的女人好的反派吧

9. 看完這部戲讓我產生了邊佑錫很會演羅曼史的確信，期待他之後的表現

10. 他倆CP感爆棚，超級心動

11. 我對男主無感，反而很癡迷邊佑錫

12. 他倆的敘事讓人瘋狂，殺人兵器居然渴求大力，然後女主竟然擁有大力的能量，於是他從女主身上感受到了愛情和執著

13. 因為邊佑錫硬是把柳施吾看順眼了，瘋了，說要殺了南順更讓人瘋狂

14. 男女主的感情線太弱了，反而是他倆最有趣

15. 因為這部劇開始迷戀邊佑錫，外國人對他的反應也很不錯

16. 邊佑錫帥得有點過分了

17. 邊佑錫的身高和顏值真的太絕了，雖然演技差了一點，但是笑起來真的太好看了，讓我的不滿瞬間消失

18. 有一種王子歷險記的感覺

原文：https://theqoo.net/hot/3006731005?filter_mode=normal&page=2

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