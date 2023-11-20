【韩网热帖】最近反应超好的「绝路」CP：明知道没结果，却觉得他俩CP感爆棚

《大力女子姜南顺》热播之际，不少观众被他俩的化学反应给迷倒。

有时候CP感就是一种玄学，哪怕剧中有官配，依旧阻挡不了观众们喜欢给角色们自行配对，《大力女子姜南顺》中不少观众就觉得姜南顺（李瑜美 饰）和柳施吾（边佑锡 饰）CP感大爆棚。 柳施吾是直播带货流通业「杜高」的代表，且是个心理病态者。 他以黑金掌握权力，是个没有情感又充满魅力的最强反派，但是却爱上了大力女子姜南顺。 剧中的两人不仅演绎了完美的身高差，柳施吾还经常上演瞬间变脸，明明上一秒还是要杀人的阴森面孔，下一秒就因为姜南顺满面春风，在得知喜欢的人的真实身份后，反派居然落泪了，这不是真爱是什么？？



십할 이게 머냐

연애하는 시오남순 실존..

공식에서 아주 정성스럽게 먹여줌

뭐하냐고 묻는 류시오나 셀카 찍어서 보내주는 남순이나

이제 막 연애 시작한 컾흘이세요? pic.twitter.com/C6mPguGakr — 윤 (@eternalrain305) November 18, 2023

십할 이게 머냐

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이제 막 연애 시작한 컾흘이세요? pic.twitter.com/C6mPguGakr — 윤 (@eternalrain305) November 18, 2023

안톤체첵

류시오강남순

러시아몽골

시오남순 데칼 찾다가 기절 할 거 같와 ㅠㅠ!! pic.twitter.com/NMWfs9Q6S9 — 해서(특) (@KSZYjnMF2Jf7Ir5) November 15, 2023

很多观众也爱上了这对CP，「施吾南顺」的词条一度登上趋势榜。



1. 长这么大还是第一次追「绝路」CP，明知道没有结局还偏偏喜欢

2. 原来不止我一个人喜欢他俩啊，本来我一直不会喜欢配角，这次的角色虽然是个反派，但我还是沦陷了

3. 女一和男一是温暖的感情线，女一和男二则是心动啊，他好像纯情漫画里经常出现的角色

4. 邕圣佑和金廷恩更有CP感

5. 邕圣佑和金廷恩出来的时候都是在解决案件，还蛮有趣的，但是我很好奇为啥是他俩合作，女主又另有他人，好奇

6. 他真的好帅

7. 求你们一定要去看边佑锡出演的《20世纪少女》

8. 这就是只对我喜欢的女人好的反派吧

9. 看完这部戏让我产生了边佑锡很会演罗曼史的确信，期待他之后的表现

10. 他俩CP感爆棚，超级心动

11. 我对男主无感，反而很痴迷边佑锡

12. 他俩的叙事让人疯狂，杀人兵器居然渴求大力，然后女主竟然拥有大力的能量，於是他从女主身上感受到了爱情和执著

13. 因为边佑锡硬是把柳施吾看顺眼了，疯了，说要杀了南顺更让人疯狂

14. 男女主的感情线太弱了，反而是他俩最有趣

15. 因为这部剧开始迷恋边佑锡，外国人对他的反应也很不错

16. 边佑锡帅得有点过分了

17. 边佑锡的身高和颜值真的太绝了，虽然演技差了一点，但是笑起来真的太好看了，让我的不满瞬间消失

18. 有一种王子历险记的感觉

原文：https://theqoo.net/hot/3006731005?filter_mode=normal&page=2

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