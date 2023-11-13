人氣男團SEVENTEEN收錄曲〈Diamond Days〉的最新特別舞台影片，隱藏著出道八年的驚喜彩蛋～

官方特別公開的SEVENTEEN新歌〈Diamond Days〉的舞台下，飽含了她們與克拉CARAT粉絲們的滿滿愛意和回憶。

昨天，人氣男團 SEVENTEEN 公開了收錄曲〈Diamond Days〉的最新特別影片，這首歌也有著特別的意義。



▼〈Diamond Days〉特別舞台影片：



〈Diamond Days〉採樣了SEVENTEEN出道專輯的先行歌曲〈Shining Diamond〉，是出道8年後終於取得巨大成功的SEVENTEEN嶄新面貌，成員們以不同的立場，重新詮釋這首充滿意義的歌曲，也是獻給粉絲們的驚喜禮物，粉絲名CARAT取自於鑽石（Diamond）的質量單位，比喻SEVENTEEN是像鑽石一樣閃耀的存在，隨著CARAT的數量增加SEVENTEEN的價值也越高，這首〈Diamond Days〉從歌名就是對粉絲的告白。



▼特別舞台的影片開頭，也是播放了出道時期〈Shining Diamond〉的舞台面貌，放上影片給大家回顧一下！（2015年5月）



▼2021年線上演唱會的〈Shining Diamond〉：



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