人气男团SEVENTEEN收录曲〈Diamond Days〉的最新特别舞台影片，隐藏著出道八年的惊喜彩蛋～

官方特别公开的SEVENTEEN新歌〈Diamond Days〉的舞台下，饱含了她们与克拉CARAT粉丝们的满满爱意和回忆。

昨天，人气男团 SEVENTEEN 公开了收录曲〈Diamond Days〉的最新特别影片，这首歌也有著特别的意义。



▼〈Diamond Days〉特别舞台影片：



〈Diamond Days〉采样了SEVENTEEN出道专辑的先行歌曲〈Shining Diamond〉，是出道8年后终於取得巨大成功的SEVENTEEN崭新面貌，成员们以不同的立场，重新诠释这首充满意义的歌曲，也是献给粉丝们的惊喜礼物，粉丝名CARAT取自於钻石（Diamond）的质量单位，比喻SEVENTEEN是像钻石一样闪耀的存在，随著CARAT的数量增加SEVENTEEN的价值也越高，这首〈Diamond Days〉从歌名就是对粉丝的告白。



▼特别舞台的影片开头，也是播放了出道时期〈Shining Diamond〉的舞台面貌，放上影片给大家回顾一下！（2015年5月）



▼2021年线上演唱会的〈Shining Diamond〉：



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