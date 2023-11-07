申惠善曾「劇透」和池昌旭的背影照！這次終於等到兩人的正面合照，《歡迎來到三達里》海報公開！

JTBC新劇《歡迎來到三達里》講述離開故鄉如同飛龍升天般的「趙三達」某天失去所有並跌到谷底後，再次回到故鄉取暖，也遇見努力珍惜並守護著這個小村的「趙容弼」。

申惠善日前曾在 IG 公開和池昌旭在海邊拍攝的背影照，這次...終於等到正面照啦！今日（7日）公開兩人的海報，他們臉上露出幸福的笑容，看著既清淨又無害又充滿溫暖的「趙容弼」和「趙三達」，也讓人對三達里充滿好奇。



蔚藍寬廣的大海是三達里是清淨特產，只要稍作停留就會讓人心情舒暢。有著每天出海的「海女三春」和漁民們、回到故鄉的趙龍弼和趙三達的朋友們，又叫「老鷹五兄弟」等各式各樣的人，大家吵吵鬧鬧地聚在一起，親近地生活著。



製作組表示：「《歡迎來到三達里》講述像媽媽懷抱一樣溫暖的小河裡，通過守護在那裡的人們治癒傷口，重新獲得力量站起來的故事。即使長大了，也希望觀眾們通過依然稚嫩、不成熟的人物們，得到溫暖和重新站起來的力量。這段時間跑得喘不過氣來，需要喘口氣的任何人都是『歡迎來到三達里』。」



《歡迎來到三達里》由《山茶花開時》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》的導演車榮勳執導，《Go Back夫婦》、《Hi Bye, Mama!》的編劇權慧珠執筆，將在12月2日播出。

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