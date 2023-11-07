申惠善曾「剧透」和池昌旭的背影照！这次终於等到两人的正面合照，《欢迎来到三达里》海报公开！

JTBC新剧《欢迎来到三达里》讲述离开故乡如同飞龙升天般的「赵三达」某天失去所有并跌到谷底后，再次回到故乡取暖，也遇见努力珍惜并守护著这个小村的「赵容弼」。

申惠善日前曾在 IG 公开和池昌旭在海边拍摄的背影照，这次...终於等到正面照啦！今日（7日）公开两人的海报，他们脸上露出幸福的笑容，看著既清净又无害又充满温暖的「赵容弼」和「赵三达」，也让人对三达里充满好奇。



蔚蓝宽广的大海是三达里是清净特产，只要稍作停留就会让人心情舒畅。有著每天出海的「海女三春」和渔民们、回到故乡的赵龙弼和赵三达的朋友们，又叫「老鹰五兄弟」等各式各样的人，大家吵吵闹闹地聚在一起，亲近地生活著。



制作组表示：「《欢迎来到三达里》讲述像妈妈怀抱一样温暖的小河里，通过守护在那里的人们治愈伤口，重新获得力量站起来的故事。即使长大了，也希望观众们通过依然稚嫩、不成熟的人物们，得到温暖和重新站起来的力量。这段时间跑得喘不过气来，需要喘口气的任何人都是『欢迎来到三达里』。」



《欢迎来到三达里》由《山茶花开时》、《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》的导演车荣勋执导，《Go Back夫妇》、《Hi Bye, Mama!》的编剧权慧珠执笔，将在12月2日播出。

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