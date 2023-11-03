朴寶英爆料李秉憲公司聚餐中大開金嗓卻選曲錯誤！「大家輪流去上廁所的時間到了～」

甜美可人的演員朴寶英，日前在參與劉在錫與曹世鎬的節目中爆料，同公司演員李秉憲在公司團體WorkShop中的趣事。

節目中曹世鎬提到，自己在偶然的機會下遇見了朴寶英的所屬公司代表，原來就是李秉憲的經紀人，而劉在錫也接著說道，不久前李秉憲大哥也來到tvN的《You Quiz》節目作客，提到他參加公司WorkShop的事情，劉在錫也同步求證朴寶英是否也在WorkShop現場？李秉憲是否如自己所說演唱了一首「My Way」？



演員李秉憲曾在8月時來到《You Quiz》，那時他提到在公司活動現場，能想到的歌曲只有「My Way」，一開口時就澆熄了原本大家喧鬧的熱情氣氛，他還以為會出現安可，沒想到在他開始演唱後，大家把他當作空氣看待，自顧自地去洗手間，或是做其他事情。等到他演唱完畢，大家又一窩蜂地走進來了，他自嘲覺得「所以大家還是需要我呀～」（才能去廁所）



朴寶英表示，在李秉憲大開金嗓之前，公司員工們彼此之間玩得相當開心，現場氣氛非常棒，但突然輪到李秉憲前輩要唱一首「My Way」，突然讓大家清楚地感受到了「啊～原來這就是公司的WorkShop沒錯，公司的高層們也都在這裡啊～」，引發大笑。



劉在錫說，依照李秉憲的說法，他一唱歌大家就開始走向廁所，或是開始吃眼前的食物了，朴寶英也附和表示，大家就開始吃東西，揮舞著手臂，跟旁邊的人開始談笑了。朴寶英相當有畫面的描述方式又讓大家笑個不停。朴寶英還加碼爆料，當時限定女團I.O.I出身的演員鄭彩妍也來到現場，帶動大家一起唱I.O.I的歌曲還一邊跳舞，朴寶英說自己則是因為現場有很多老人，所以她選擇唱Trot演歌，也讓劉在錫與曹世鎬大笑。



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