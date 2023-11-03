朴宝英爆料李秉宪公司聚餐中大开金嗓却选曲错误！「大家轮流去上厕所的时间到了～」

甜美可人的演员朴宝英，日前在参与刘在锡与曹世镐的节目中爆料，同公司演员李秉宪在公司团体WorkShop中的趣事。

节目中曹世镐提到，自己在偶然的机会下遇见了朴宝英的所属公司代表，原来就是李秉宪的经纪人，而刘在锡也接著说道，不久前李秉宪大哥也来到tvN的《You Quiz》节目作客，提到他参加公司WorkShop的事情，刘在锡也同步求证朴宝英是否也在WorkShop现场？李秉宪是否如自己所说演唱了一首「My Way」？



演员李秉宪曾在8月时来到《You Quiz》，那时他提到在公司活动现场，能想到的歌曲只有「My Way」，一开口时就浇熄了原本大家喧闹的热情气氛，他还以为会出现安可，没想到在他开始演唱后，大家把他当作空气看待，自顾自地去洗手间，或是做其他事情。等到他演唱完毕，大家又一窝蜂地走进来了，他自嘲觉得「所以大家还是需要我呀～」（才能去厕所）



朴宝英表示，在李秉宪大开金嗓之前，公司员工们彼此之间玩得相当开心，现场气氛非常棒，但突然轮到李秉宪前辈要唱一首「My Way」，突然让大家清楚地感受到了「啊～原来这就是公司的WorkShop没错，公司的高层们也都在这里啊～」，引发大笑。



刘在锡说，依照李秉宪的说法，他一唱歌大家就开始走向厕所，或是开始吃眼前的食物了，朴宝英也附和表示，大家就开始吃东西，挥舞著手臂，跟旁边的人开始谈笑了。朴宝英相当有画面的描述方式又让大家笑个不停。朴宝英还加码爆料，当时限定女团I.O.I出身的演员郑彩妍也来到现场，带动大家一起唱I.O.I的歌曲还一边跳舞，朴宝英说自己则是因为现场有很多老人，所以她选择唱Trot演歌，也让刘在锡与曹世镐大笑。



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