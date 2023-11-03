買完陷入苦惱，這些東西合不合法啊？SHINee泰民新專輯引全韓網吐槽，透過小洞窺視內裡

SHINee泰民攜新solo專輯《Guilty》回歸，沒想到爭議不斷。

先是被質疑風格抄襲防彈少年團V，不過雙方都未正面回應，事情以粉絲之間的鬧戰結束。 現在又被吐槽「性商品化」，引得theqoo網友熱烈討論，留言多達2000餘條。



K-POP歌手發售新專輯時都有一個共同點，除了專輯之外，還會附贈各種小卡、寫真等，不少歌手都會在後者上下功夫，這次泰民也不例外，只是實物呈現時遭到冷眼對待。 有粉絲在網路上分享了泰民《Guilty》新專輯，盒子上有個小孔，而透過小孔朝裡觀望正好能和躺在床上的泰民對視。



透明的袋子裡也裝著幾張「奇怪」的照片，是泰民的眼睛、嘴唇、腹肌、用手指將冰塊放入口中等超近景照。其中一張是脫掉的黑色牛仔褲，裡面還有一條白色內褲...... 網友形容「看到（這些照片）我很苦惱，是到底買的是不是合法的東西」。



照片被網友分享在theqoo上之後，火速引來無數網友圍觀和討論，目前留言超2000條，十分火熱。 眾人表示：「他都30歲了，還玩這些，莫名其妙」、「粉絲也有問題，粉絲居然覺得這些無所謂，所以製作公司才反覆製作這些亂七八糟的東西，到底有沒有腦子和良心啊」、「居然還有內褲，換成女團的話早就吵瘋了」、「好丟人啊，感覺自己是個變態」、「 居然還是脫掉的牛仔褲，噁心死了」、「你都多大了，還玩這種風格」、「這不是性感，而是有種日本變態大叔的感覺」、「居然還有粉絲說他是少年，他都30了」、「粉絲們老是說他是少年，有少年感，他當真了才搞這種風格」等。

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