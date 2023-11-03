买完陷入苦恼，这些东西合不合法啊？SHINee泰民新专辑引全韩网吐槽，透过小洞窥视内里

SHINee泰民携新solo专辑《Guilty》回归，没想到争议不断。

先是被质疑风格抄袭防弹少年团V，不过双方都未正面回应，事情以粉丝之间的闹战结束。 现在又被吐槽「性商品化」，引得theqoo网友热烈讨论，留言多达2000余条。



K-POP歌手发售新专辑时都有一个共同点，除了专辑之外，还会附赠各种小卡、写真等，不少歌手都会在后者上下功夫，这次泰民也不例外，只是实物呈现时遭到冷眼对待。 有粉丝在网路上分享了泰民《Guilty》新专辑，盒子上有个小孔，而透过小孔朝里观望正好能和躺在床上的泰民对视。



透明的袋子里也装著几张「奇怪」的照片，是泰民的眼睛、嘴唇、腹肌、用手指将冰块放入口中等超近景照。其中一张是脱掉的黑色牛仔裤，里面还有一条白色内裤...... 网友形容「看到（这些照片）我很苦恼，是到底买的是不是合法的东西」。



照片被网友分享在theqoo上之后，火速引来无数网友围观和讨论，目前留言超2000条，十分火热。 众人表示：「他都30岁了，还玩这些，莫名其妙」、「粉丝也有问题，粉丝居然觉得这些无所谓，所以制作公司才反覆制作这些乱七八糟的东西，到底有没有脑子和良心啊」、「居然还有内裤，换成女团的话早就吵疯了」、「好丢人啊，感觉自己是个变态」、「 居然还是脱掉的牛仔裤，恶心死了」、「你都多大了，还玩这种风格」、「这不是性感，而是有种日本变态大叔的感觉」、「居然还有粉丝说他是少年，他都30了」、「粉丝们老是说他是少年，有少年感，他当真了才搞这种风格」等。

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