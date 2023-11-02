SEVENTEEN在玩一種新形式的challenge！RIIZE事後才知道：音樂之神們居然在我們房門前

男團SEVENTEEN cha（challenge）了後輩男團RIIZE的《Get A Guitar》，但是弟弟們不知道（笑！）

10月31日，SEVENTEEN 在官方SNS上公開了一段短片，影片標題是「get a guitar」，後方還加上了一個摀嘴笑的emoji。 打開影片，只見成員夫勝寛、DK在音樂節目後台的走廊上伴隨著音樂跳舞，之後尹淨漢和Woozi也加入其中，鏡頭拉遠之後發現後面的房門上貼著男團RIIZE的標籤，4人偷偷挑戰了RIIZE的《Get A Guitar》。 挑戰別團歌曲，還不讓對方知道的可能也只有SEVENTEEN了吧！

事後才知道前輩們來challenge的RIIZE成員們也紛紛留言，隔空感謝哥哥們。Anton表示：「音樂之神們（本次SEVENTEEN回歸主打曲為《音樂之神》，一語雙意，Anton好會說話啊～～）在我們的房門前...？ ！前輩們... 原來你們偷偷來過了... 非常感謝」，並在文章最後加上感動到哭的emoji以及愛心，最後添上了代表自己的「腕龍」圖案。 另一位成員將太郎也留言稱：「前輩！！！！什麼時候拍的？ ！？ ！非常感謝你們拍攝我們的challenge，下次我們一定會去找你們的！！」 還加上了感動表情和吉他emoji，且用與自己名字發音相似的「芋頭珍奶」emoji代表自己。



看了兩大人氣男團的隔空互動，網友們也表示很新奇，紛紛留言表示：「兩隊交換cha一下吧」、「房門口，哈哈哈哈哈」、「芋頭珍奶也太可愛了吧」、「兩隊超可愛，RIIZE還是新人的感覺」、「在房門口悄悄cha真的讓人很感動啊，這樣的前輩誰不會喜歡呢」、「下次一定要一起拍喔」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞