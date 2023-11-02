SEVENTEEN在玩一种新形式的challenge！RIIZE事后才知道：音乐之神们居然在我们房门前

男团SEVENTEEN cha（challenge）了后辈男团RIIZE的《Get A Guitar》，但是弟弟们不知道（笑！）

10月31日，SEVENTEEN 在官方SNS上公开了一段短片，影片标题是「get a guitar」，后方还加上了一个捂嘴笑的emoji。 打开影片，只见成员夫胜寛、DK在音乐节目后台的走廊上伴随著音乐跳舞，之后尹净汉和Woozi也加入其中，镜头拉远之后发现后面的房门上贴著男团RIIZE的标签，4人偷偷挑战了RIIZE的《Get A Guitar》。 挑战别团歌曲，还不让对方知道的可能也只有SEVENTEEN了吧！

事后才知道前辈们来challenge的RIIZE成员们也纷纷留言，隔空感谢哥哥们。Anton表示：「音乐之神们（本次SEVENTEEN回归主打曲为《音乐之神》，一语双意，Anton好会说话啊～～）在我们的房门前...？ ！前辈们... 原来你们偷偷来过了... 非常感谢」，并在文章最后加上感动到哭的emoji以及爱心，最后添上了代表自己的「腕龙」图案。 另一位成员将太郎也留言称：「前辈！！！！什么时候拍的？ ！？ ！非常感谢你们拍摄我们的challenge，下次我们一定会去找你们的！！」 还加上了感动表情和吉他emoji，且用与自己名字发音相似的「芋头珍奶」emoji代表自己。



看了两大人气男团的隔空互动，网友们也表示很新奇，纷纷留言表示：「两队交换cha一下吧」、「房门口，哈哈哈哈哈」、「芋头珍奶也太可爱了吧」、「两队超可爱，RIIZE还是新人的感觉」、「在房门口悄悄cha真的让人很感动啊，这样的前辈谁不会喜欢呢」、「下次一定要一起拍喔」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻