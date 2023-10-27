驚悚電影《Open The Door》10月25日已在韓上映，這家人將發現什麼樣的秘密！

10月25日在韓國上映的驚悚電影《Open The Door》已過往的海外僑民實際事件為主題，描述在美國紐澤西州的韓國人洗衣店殺人事件後歷經7年，某家人打開了秘密之門，並發現了隱藏的秘密，是一部心理懸疑驚悚作品。

《Open The Door》是由電影《記憶之夜》《魯蛇大翻身》的導演張恆俊執導的新作，敘事手法深受廣大觀眾們的喜愛，以過往在美國的僑民社會所發生的殺人事件為主題，描述韓人在移民至陌生的土地後，原本關係緊密的家人卻漸漸出現裂縫，導演擅長以犀利視角洞悉人心，他也表示自己被僑民社會的封閉性所吸引，感覺僑民比在韓國本地生活的人，家族關係更加緊密。



《Open The Door》將分為五小段落，有著各自的主題，並以時間倒流的Flashback方式呈現，第一章節就出現令人匪夷所思的家人對話，帶出了時間回溯到兩人所說的那時刻，氣氛的營造相當微妙，讓觀眾們好奇到底有什麼樣的秘密，原本幸福的家庭卻因為某瞬間的選擇，而開始出現了相互懷疑，並走向悲劇的結果，越走向劇情尾端，謎團也隨之擴張，導演對於這樣的創新呈現手法，希望觀眾們能夠喜愛。



本片演員們也展現出高度的投入感以及緊張感，演員李順元，總是為大家帶來喜劇表演居多，本次他飾演的是目擊了當日真相的重要人物文錫，片中他徘迴在善與惡之間，增加更多懸疑感。當他與片中的小舅子以及太太的互動，無時無刻情感的細微變化令觀眾們看得捨不得眨眼，矛盾的內心小劇場，也將透過導演的鏡頭向觀眾們一一訴說。由硬底子演員們所演出的《Open The Door》已在韓國正式上映。



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