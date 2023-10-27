惊悚电影《Open The Door》10月25日已在韩上映，这家人将发现什么样的秘密！

10月25日在韩国上映的惊悚电影《Open The Door》已过往的海外侨民实际事件为主题，描述在美国纽泽西州的韩国人洗衣店杀人事件后历经7年，某家人打开了秘密之门，并发现了隐藏的秘密，是一部心理悬疑惊悚作品。

《Open The Door》是由电影《记忆之夜》《鲁蛇大翻身》的导演张恒俊执导的新作，叙事手法深受广大观众们的喜爱，以过往在美国的侨民社会所发生的杀人事件为主题，描述韩人在移民至陌生的土地后，原本关系紧密的家人却渐渐出现裂缝，导演擅长以犀利视角洞悉人心，他也表示自己被侨民社会的封闭性所吸引，感觉侨民比在韩国本地生活的人，家族关系更加紧密。



《Open The Door》将分为五小段落，有著各自的主题，并以时间倒流的Flashback方式呈现，第一章节就出现令人匪夷所思的家人对话，带出了时间回溯到两人所说的那时刻，气氛的营造相当微妙，让观众们好奇到底有什么样的秘密，原本幸福的家庭却因为某瞬间的选择，而开始出现了相互怀疑，并走向悲剧的结果，越走向剧情尾端，谜团也随之扩张，导演对於这样的创新呈现手法，希望观众们能够喜爱。



本片演员们也展现出高度的投入感以及紧张感，演员李顺元，总是为大家带来喜剧表演居多，本次他饰演的是目击了当日真相的重要人物文锡，片中他徘回在善与恶之间，增加更多悬疑感。当他与片中的小舅子以及太太的互动，无时无刻情感的细微变化令观众们看得舍不得眨眼，矛盾的内心小剧场，也将透过导演的镜头向观众们一一诉说。由硬底子演员们所演出的《Open The Door》已在韩国正式上映。



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