BTS防彈少年團V跟蹤狂被警方抓捕！多次前科、尾隨搭電梯遞「結婚申請書」自曝身份，V報平安慰藉粉絲

韓國警方近日抓捕一名BTS防彈少年團成員V的跟蹤狂，對方之前也有過跟蹤前科，這次竟然尾隨V一起搭乘私宅電梯，還遞上結婚申請書？ ！

據韓媒，30代女性（*部份報導稱是20代）A某昨日守候在V家門口，趁V乘車進入公寓停車場時尾隨進入。6時30分許，A某跟隨V搭上私宅電梯並向他搭話，還遞上婚姻申請書。

A某犯案後立即逃離現場，警察接獲警衛員舉報後，根據婚姻申告書上的個人信息找到A某並進行抓捕。 據調查，A某此前也有多次跟蹤V的前科，警方已對A採取緊急應急措施，包括不準靠近V周圍100m範圍、禁止使用手機和簡訊等，同時調查其具體犯罪經過。



V所屬社Big Hit Music表示：「對於侵害藝人私生活、威脅藝人安全的跟蹤犯罪，將以無寬容原則進行處理。」

消息獲得報導後，很多粉絲擔心V的狀況，V本人今日下午通過粉絲溝通平台Weverse留言報平安：「哎嘿，沒關係啦~請不要擔心。」 還在個人IG分享多張近期照片及影片，力圖讓大家安心



韓網友對跟蹤狂的行為感到憤怒：「好可怕啊」、「跟蹤狂是犯罪行為，一定要嚴懲」、「幸虧她拿出來的是紙，萬一是兇器怎麼辦？」、 「30多歲還做這種事？ 去醫院吧」、「結婚申請書太瘋了吧」、「居然自曝身份信息，好像腦子不太好」、「這不是粉絲也不是愛，而是精神出問題的犯罪」。

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