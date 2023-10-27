BTS防弹少年团V跟踪狂被警方抓捕！多次前科、尾随搭电梯递「结婚申请书」自曝身份，V报平安慰藉粉丝

韩国警方近日抓捕一名BTS防弹少年团成员V的跟踪狂，对方之前也有过跟踪前科，这次竟然尾随V一起搭乘私宅电梯，还递上结婚申请书？ ！

据韩媒，30代女性（*部份报导称是20代）A某昨日守候在V家门口，趁V乘车进入公寓停车场时尾随进入。6时30分许，A某跟随V搭上私宅电梯并向他搭话，还递上婚姻申请书。

A某犯案后立即逃离现场，警察接获警卫员举报后，根据婚姻申告书上的个人信息找到A某并进行抓捕。 据调查，A某此前也有多次跟踪V的前科，警方已对A采取紧急应急措施，包括不准靠近V周围100m范围、禁止使用手机和简讯等，同时调查其具体犯罪经过。



V所属社Big Hit Music表示：「对於侵害艺人私生活、威胁艺人安全的跟踪犯罪，将以无宽容原则进行处理。」

消息获得报导后，很多粉丝担心V的状况，V本人今日下午通过粉丝沟通平台Weverse留言报平安：「哎嘿，没关系啦~请不要担心。」 还在个人IG分享多张近期照片及影片，力图让大家安心



韩网友对跟踪狂的行为感到愤怒：「好可怕啊」、「跟踪狂是犯罪行为，一定要严惩」、「幸亏她拿出来的是纸，万一是凶器怎么办？」、 「30多岁还做这种事？ 去医院吧」、「结婚申请书太疯了吧」、「居然自曝身份信息，好像脑子不太好」、「这不是粉丝也不是爱，而是精神出问题的犯罪」。

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