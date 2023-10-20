《戀人》離別後深深思念〜南宮珉與安恩真未能正式重逢卻處境懸殊！特別演出太搶鏡！（EP.11 –12）

[有雷] 《戀人》第二部分終於開播，南宮珉與安恩真這對情侶在戰亂的朝鮮與清朝之下，只能望著明月思念對方。南宮珉暗中收留俘虜，卻沒想過在某一次的俘虜人群中會看見自己朝思暮想的安恩真…

以下為防雷線



李長賢（南宮珉飾）離開了心愛的吉彩（安恩真飾），卻無論在與敵人搏鬥時，與其他女子飲酒時，獨自抬頭望月時，無時無刻不想著帥氣的吉彩，甚至哽咽落淚。不過他仍有更重要的事情，便是解救俘虜。假意追逐著正在逃跑的俘虜們，但實則在追到他們之後找地方收留他們。看見王府中的奴婢們除了被奪走身體還遭受凌虐，更下定決心協助她們逃離，也有驚無險地成功了。



製作隨身小佩刀而做起小生意的吉彩，結婚後看似過得平順幸福，但家中卻因有著從清國脫逃的老年俘虜而遭檢舉，甚至因為美貌而引起關注，與從從一同被當作是逃走的俘虜而被抓回去。只有良音透過目擊者孩子而知道吉彩被抓的真相。



第12集中還有超級搶鏡的大配角，劉在錫與哈哈特別演出，兩人成為被要求耕作的俘虜。吉彩在奴婢中遇見了朝鮮人，要求對方協助，原以為有轉機得以逃離，沒想到卻反而被王爺所盯上了，稍有不從或是想逃走的念頭，就可能被斬斷手指。吉彩得知自己因為完美無瑕的外表與身體而得以伺候王爺，於是刻意將自己的臉弄傷留下疤痕。



在逃離邊境的一群俘虜中，有著吉彩與從從的身影，同樣與青衣人唱反調的李長賢出現妨礙了她射出的箭，才讓吉彩沒有被青布蒙面的女子給射傷，吉彩此時回頭，能見到長賢嗎？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞