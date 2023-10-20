《恋人》离别后深深思念〜南宫珉与安恩真未能正式重逢却处境悬殊！特别演出太抢镜！（EP.11 –12）

[有雷] 《恋人》第二部分终於开播，南宫珉与安恩真这对情侣在战乱的朝鲜与清朝之下，只能望著明月思念对方。南宫珉暗中收留俘虏，却没想过在某一次的俘虏人群中会看见自己朝思暮想的安恩真…

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李长贤（南宫珉饰）离开了心爱的吉彩（安恩真饰），却无论在与敌人搏斗时，与其他女子饮酒时，独自抬头望月时，无时无刻不想著帅气的吉彩，甚至哽咽落泪。不过他仍有更重要的事情，便是解救俘虏。假意追逐著正在逃跑的俘虏们，但实则在追到他们之后找地方收留他们。看见王府中的奴婢们除了被夺走身体还遭受凌虐，更下定决心协助她们逃离，也有惊无险地成功了。



制作随身小佩刀而做起小生意的吉彩，结婚后看似过得平顺幸福，但家中却因有著从清国脱逃的老年俘虏而遭检举，甚至因为美貌而引起关注，与从从一同被当作是逃走的俘虏而被抓回去。只有良音透过目击者孩子而知道吉彩被抓的真相。



第12集中还有超级抢镜的大配角，刘在锡与哈哈特别演出，两人成为被要求耕作的俘虏。吉彩在奴婢中遇见了朝鲜人，要求对方协助，原以为有转机得以逃离，没想到却反而被王爷所盯上了，稍有不从或是想逃走的念头，就可能被斩断手指。吉彩得知自己因为完美无瑕的外表与身体而得以伺候王爷，於是刻意将自己的脸弄伤留下疤痕。



在逃离边境的一群俘虏中，有著吉彩与从从的身影，同样与青衣人唱反调的李长贤出现妨碍了她射出的箭，才让吉彩没有被青布蒙面的女子给射伤，吉彩此时回头，能见到长贤吗？



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