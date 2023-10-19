BLACKPINK Lisa為繼父慶生送高價腕錶！品牌和緋聞男友也有關係

BLACKPINK成員Lisa替繼父慶生。

日前，Lisa的媽媽在個人SNS公開幫老公慶生和一家三口的合照，還附言寫道：「生日快樂，祝你幸福。」 照片中Lisa穿著牛仔連衣裙，露出額頭，站在繼父和媽媽中間，模樣十分乖巧。

Lisa的手上抱著一個盒子，應該是送給繼父的生日禮物。 盒子十分引人矚目，因為那是高奢腕表品牌TAG Heuer（泰格豪雅）的包裝，想必這就是Lisa送給繼父的生日禮物吧。 而該品牌的CEO則是Lisa的緋聞男友、全球首富LVHM集團三公子Frédéric Arnault（弗雷德里克·阿爾諾）。

從今年初開始，Lisa就數次被拍到與Frédéric Arnault一同進出，緋聞也由此曝光，但兩人從未正面回應過，引爆粉絲和網友們的猜測。 前不久，Lisa亮相爭議滿滿的「瘋馬秀」，媽媽和緋聞男友以及BLACKPINK成員皆到場助陣，演出非常成功，但Lisa也被推上輿論的風口浪尖，她媽媽的SNS一度被網友灌爆而不得不關閉。

Lisa Blackpink

'블랙핑크' 리사 연애설…네티즌 비판 쏟아지는 이유 https://t.co/I90hX9mDND — JYYU_BKK (@JYYu_BKK) July 11, 2023

目前，粉絲們最為關注的就是作為BLACKPINK的一員，Lisa是否會和YG娛樂續約。 有消息傳出她拒絕了YG給出了500億（韓幣，下同）的合約金。 此外，有眼尖的粉絲發現Lisa的IG粉絲名單中，多了2位重要人物，皆是來自Columbia Records（哥倫比亞唱片）的高層，引發粉絲和網友們的聯想。

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