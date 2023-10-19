BLACKPINK Lisa为继父庆生送高价腕表！品牌和绯闻男友也有关系
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BLACKPINK Lisa为继父庆生送高价腕表！品牌和绯闻男友也有关系

明星   2023年10月19日   星期四08:48   Tracy  

（封面图源：IG@lalalalisa_m）

BLACKPINK成员Lisa替继父庆生。

日前，Lisa的妈妈在个人SNS公开帮老公庆生和一家三口的合照，还附言写道：「生日快乐，祝你幸福。」 照片中Lisa穿著牛仔连衣裙，露出额头，站在继父和妈妈中间，模样十分乖巧。

Lisa的手上抱著一个盒子，应该是送给继父的生日礼物。 盒子十分引人瞩目，因为那是高奢腕表品牌TAG Heuer（泰格豪雅）的包装，想必这就是Lisa送给继父的生日礼物吧。 而该品牌的CEO则是Lisa的绯闻男友、全球首富LVHM集团三公子Frédéric Arnault（弗雷德里克・阿尔诺）。

从今年初开始，Lisa就数次被拍到与Frédéric Arnault一同进出，绯闻也由此曝光，但两人从未正面回应过，引爆粉丝和网友们的猜测。 前不久，Lisa亮相争议满满的「疯马秀」，妈妈和绯闻男友以及BLACKPINK成员皆到场助阵，演出非常成功，但Lisa也被推上舆论的风口浪尖，她妈妈的SNS一度被网友灌爆而不得不关闭。

目前，粉丝们最为关注的就是作为BLACKPINK的一员，Lisa是否会和YG娱乐续约。 有消息传出她拒绝了YG给出了500亿（韩币，下同）的合约金。 此外，有眼尖的粉丝发现Lisa的IG粉丝名单中，多了2位重要人物，皆是来自Columbia Records（哥伦比亚唱片）的高层，引发粉丝和网友们的联想。

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