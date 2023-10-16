演技直逼視帝！劉在錫&HAHA爆笑客串《戀人》，換上衣服完全就是真古代人啊

你們為什麼會在那裡出現？？？
前兩日播出的MBC電視劇《戀人》第12集，觀眾們發現了劉在錫和HAHA竟然登場，古裝扮相差點認不出。 昭顯世子（金武俊 飾）被清政府要求農耕，李張灦（南宮珉 飾）提議從戰俘市場中買下朝鮮人當作農夫。 於是一行人就來到了戰俘市場，看到那些飽受屈辱但還是活下來的朝鮮人，昭顯世子憤怒指責他們毫無血性，李張灦表示：「誰的屈辱是痛苦，誰的屈辱又該是死亡呢？」 暗暗指責了仁祖（金鍾泰 飾），氣得世子當場想要發作。
當天晚上，昭顯世子找來了李張灦，問他為何要跟著自己，李張灦提及故友，表示自己想不通為何面對屈辱時故友會選擇死亡。 姜嬪（全惠媛 飾）和李張灦負責的事情裡有不少農夫，他們在沒有耕牛的情況下徒手耕地，劉在錫和HAHA、李伊庚等綜藝節目《玩什麼好呢》的成員們客串登場。劉在錫黏著鬍子，臉上髒兮兮的，額頭上還戴著一塊白布，完全就是一副辛勤勞作的農民形象，他對著其他人不滿地吐槽道：「 快推，早上吃的都變成拉掉了嗎？」 HAHA也是邋遢形象，委屈地朝劉在錫喊道：「被石頭擋住了。」 兩人演技自然，讓觀眾們差點沒認出來，這一段也為陰沉的劇情增添了一絲歡樂。
놀면뭐하니 유재석 하하 연인cut ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ런닝맨인줄.. pic.twitter.com/Jhu8tB4ihW— 으아아ㅏㅇ아!!!!!!! (@sunberryou) October 14, 2023
看到這一幕，不少觀眾忍不住表示：「劉在錫和南宮珉，大賞獲得者的聚會」、「他們真的像朝鮮時期的人」、「這幫人怎麼這麼適合穿農民服裝啊」等。
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