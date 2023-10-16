演技直逼視帝！劉在錫&HAHA爆笑客串《戀人》，換上衣服完全就是真古代人啊

你們為什麼會在那裡出現？？？

前兩日播出的MBC電視劇《戀人》第12集，觀眾們發現了劉在錫和HAHA竟然登場，古裝扮相差點認不出。 昭顯世子（金武俊 飾）被清政府要求農耕，李張灦（南宮珉 飾）提議從戰俘市場中買下朝鮮人當作農夫。 於是一行人就來到了戰俘市場，看到那些飽受屈辱但還是活下來的朝鮮人，昭顯世子憤怒指責他們毫無血性，李張灦表示：「誰的屈辱是痛苦，誰的屈辱又該是死亡呢？」 暗暗指責了仁祖（金鍾泰 飾），氣得世子當場想要發作。

當天晚上，昭顯世子找來了李張灦，問他為何要跟著自己，李張灦提及故友，表示自己想不通為何面對屈辱時故友會選擇死亡。 姜嬪（全惠媛 飾）和李張灦負責的事情裡有不少農夫，他們在沒有耕牛的情況下徒手耕地，劉在錫和HAHA、李伊庚等綜藝節目《玩什麼好呢》的成員們客串登場。劉在錫黏著鬍子，臉上髒兮兮的，額頭上還戴著一塊白布，完全就是一副辛勤勞作的農民形象，他對著其他人不滿地吐槽道：「 快推，早上吃的都變成拉掉了嗎？」 HAHA也是邋遢形象，委屈地朝劉在錫喊道：「被石頭擋住了。」 兩人演技自然，讓觀眾們差點沒認出來，這一段也為陰沉的劇情增添了一絲歡樂。



看到這一幕，不少觀眾忍不住表示：「劉在錫和南宮珉，大賞獲得者的聚會」、「他們真的像朝鮮時期的人」、「這幫人怎麼這麼適合穿農民服裝啊」等。



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