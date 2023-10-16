演技直逼视帝！刘在锡&HAHA爆笑客串《恋人》，换上衣服完全就是真古代人啊

你们为什么会在那里出现？？？
前两日播出的MBC电视剧《恋人》第12集，观众们发现了刘在锡和HAHA竟然登场，古装扮相差点认不出。 昭显世子（金武俊 饰）被清政府要求农耕，李张灦（南宫珉 饰）提议从战俘市场中买下朝鲜人当作农夫。 於是一行人就来到了战俘市场，看到那些饱受屈辱但还是活下来的朝鲜人，昭显世子愤怒指责他们毫无血性，李张灦表示：「谁的屈辱是痛苦，谁的屈辱又该是死亡呢？」 暗暗指责了仁祖（金钟泰 饰），气得世子当场想要发作。
当天晚上，昭显世子找来了李张灦，问他为何要跟著自己，李张灦提及故友，表示自己想不通为何面对屈辱时故友会选择死亡。 姜嫔（全惠媛 饰）和李张灦负责的事情里有不少农夫，他们在没有耕牛的情况下徒手耕地，刘在锡和HAHA、李伊庚等综艺节目《玩什么好呢》的成员们客串登场。刘在锡黏著胡子，脸上脏兮兮的，额头上还戴著一块白布，完全就是一副辛勤劳作的农民形象，他对著其他人不满地吐槽道：「 快推，早上吃的都变成拉掉了吗？」 HAHA也是邋遢形象，委屈地朝刘在锡喊道：「被石头挡住了。」 两人演技自然，让观众们差点没认出来，这一段也为阴沉的剧情增添了一丝欢乐。
놀면뭐하니 유재석 하하 연인cut ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ런닝맨인줄.. pic.twitter.com/Jhu8tB4ihW— 으아아ㅏㅇ아!!!!!!! (@sunberryou) October 14, 2023
看到这一幕，不少观众忍不住表示：「刘在锡和南宫珉，大赏获得者的聚会」、「他们真的像朝鲜时期的人」、「这帮人怎么这么适合穿农民服装啊」等。
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