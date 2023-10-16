演技直逼视帝！刘在锡&HAHA爆笑客串《恋人》，换上衣服完全就是真古代人啊

你们为什么会在那里出现？？？

前两日播出的MBC电视剧《恋人》第12集，观众们发现了刘在锡和HAHA竟然登场，古装扮相差点认不出。 昭显世子（金武俊 饰）被清政府要求农耕，李张灦（南宫珉 饰）提议从战俘市场中买下朝鲜人当作农夫。 於是一行人就来到了战俘市场，看到那些饱受屈辱但还是活下来的朝鲜人，昭显世子愤怒指责他们毫无血性，李张灦表示：「谁的屈辱是痛苦，谁的屈辱又该是死亡呢？」 暗暗指责了仁祖（金钟泰 饰），气得世子当场想要发作。

当天晚上，昭显世子找来了李张灦，问他为何要跟著自己，李张灦提及故友，表示自己想不通为何面对屈辱时故友会选择死亡。 姜嫔（全惠媛 饰）和李张灦负责的事情里有不少农夫，他们在没有耕牛的情况下徒手耕地，刘在锡和HAHA、李伊庚等综艺节目《玩什么好呢》的成员们客串登场。刘在锡黏著胡子，脸上脏兮兮的，额头上还戴著一块白布，完全就是一副辛勤劳作的农民形象，他对著其他人不满地吐槽道：「 快推，早上吃的都变成拉掉了吗？」 HAHA也是邋遢形象，委屈地朝刘在锡喊道：「被石头挡住了。」 两人演技自然，让观众们差点没认出来，这一段也为阴沉的剧情增添了一丝欢乐。



看到这一幕，不少观众忍不住表示：「刘在锡和南宫珉，大赏获得者的聚会」、「他们真的像朝鲜时期的人」、「这帮人怎么这么适合穿农民服装啊」等。



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