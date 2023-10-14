【韓網熱帖】長得又帥、講話又甜的男人！《偶然成為社長3》裡趙寅成和當地阿婆的對話
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【韓網熱帖】長得又帥、講話又甜的男人！《偶然成為社長3》裡趙寅成和當地阿婆的對話

綜藝   2023年10月14日   星期六13:04   Sani  

（封面圖源：IG@zoinsung_official，tvN《偶然成為社長3》截圖）

近日播出的tvN真人秀《偶然成為社長3》裡，趙寅成和當地阿婆聊天問：「您在這裡住了很久嗎？」 阿婆：「50年。」 趙寅成驚訝地轉回身，輕輕碰了一下阿婆的手臂：「您最多只有40歲啊，怎麼能住50年？ 」阿婆笑得整個頭都要翻過去XD

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​韓國網友評論：
1. 瘋了啦，他有罪！
2. 我融化了
3. 怎麼能長得這麼帥又這麼有sense
4. 一邊靠近一邊講話真的太犯罪啦kkk
5. 這位歐巴調情就像呼吸一樣自然
6. 怎麼回事kkk明明是大叔笑話，但我嘴角揚起來了
7. 讓我誤會是你的錯誤，用結婚來償還吧
8. Sense、反應速度、機智、社會性，全都完美...
9. 一直以為自己不喜歡這種油嘴滑舌的男人，原來並不是
10. 看節目能感覺到他性格真的很好
11. 比起心動，更羨慕他擁有這種天生的sense，換了是我可能只會說「啊住了很久耶」
12. 輕輕碰一下手臂真是畫龍點睛
13. 讓對方心情好是最棒的
14. 有罪！罰他跟我結婚！

出處：https://theqoo.net/hot/2963715835

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