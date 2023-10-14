【韓網熱帖】長得又帥、講話又甜的男人！《偶然成為社長3》裡趙寅成和當地阿婆的對話

近日播出的tvN真人秀《偶然成為社長3》裡，趙寅成和當地阿婆聊天問：「您在這裡住了很久嗎？」 阿婆：「50年。」 趙寅成驚訝地轉回身，輕輕碰了一下阿婆的手臂：「您最多只有40歲啊，怎麼能住50年？ 」阿婆笑得整個頭都要翻過去XD
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October 12, 2023
韓國網友評論：
1. 瘋了啦，他有罪！
2. 我融化了
3. 怎麼能長得這麼帥又這麼有sense
4. 一邊靠近一邊講話真的太犯罪啦kkk
5. 這位歐巴調情就像呼吸一樣自然
6. 怎麼回事kkk明明是大叔笑話，但我嘴角揚起來了
7. 讓我誤會是你的錯誤，用結婚來償還吧
8. Sense、反應速度、機智、社會性，全都完美...
9. 一直以為自己不喜歡這種油嘴滑舌的男人，原來並不是
10. 看節目能感覺到他性格真的很好
11. 比起心動，更羨慕他擁有這種天生的sense，換了是我可能只會說「啊住了很久耶」
12. 輕輕碰一下手臂真是畫龍點睛
13. 讓對方心情好是最棒的
14. 有罪！罰他跟我結婚！
出處：https://theqoo.net/hot/2963715835
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