【韩网热帖】长得又帅、讲话又甜的男人！《偶然成为社长3》里赵寅成和当地阿婆的对话
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【韩网热帖】长得又帅、讲话又甜的男人！《偶然成为社长3》里赵寅成和当地阿婆的对话

综艺   2023年10月14日   星期六13:04   Sani  

（封面图源：IG@zoinsung_official，tvN《偶然成为社长3》截图）

近日播出的tvN真人秀《偶然成为社长3》里，赵寅成和当地阿婆聊天问：「您在这里住了很久吗？」 阿婆：「50年。」 赵寅成惊讶地转回身，轻轻碰了一下阿婆的手臂：「您最多只有40岁啊，怎么能住50年？ 」阿婆笑得整个头都要翻过去XD

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​韩国网友评论：
1. 疯了啦，他有罪！
2. 我融化了
3. 怎么能长得这么帅又这么有sense
4. 一边靠近一边讲话真的太犯罪啦kkk
5. 这位欧巴调情就像呼吸一样自然
6. 怎么回事kkk明明是大叔笑话，但我嘴角扬起来了
7. 让我误会是你的错误，用结婚来偿还吧
8. Sense、反应速度、机智、社会性，全都完美...
9. 一直以为自己不喜欢这种油嘴滑舌的男人，原来并不是
10. 看节目能感觉到他性格真的很好
11. 比起心动，更羡慕他拥有这种天生的sense，换了是我可能只会说「啊住了很久耶」
12. 轻轻碰一下手臂真是画龙点睛
13. 让对方心情好是最棒的
14. 有罪！罚他跟我结婚！

出处：https://theqoo.net/hot/2963715835

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