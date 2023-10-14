【韩网热帖】长得又帅、讲话又甜的男人！《偶然成为社长3》里赵寅成和当地阿婆的对话

近日播出的tvN真人秀《偶然成为社长3》里，赵寅成和当地阿婆聊天问：「您在这里住了很久吗？」 阿婆：「50年。」 赵寅成惊讶地转回身，轻轻碰了一下阿婆的手臂：「您最多只有40岁啊，怎么能住50年？ 」阿婆笑得整个头都要翻过去XD
相关影片：
October 12, 2023
韩国网友评论：
1. 疯了啦，他有罪！
2. 我融化了
3. 怎么能长得这么帅又这么有sense
4. 一边靠近一边讲话真的太犯罪啦kkk
5. 这位欧巴调情就像呼吸一样自然
6. 怎么回事kkk明明是大叔笑话，但我嘴角扬起来了
7. 让我误会是你的错误，用结婚来偿还吧
8. Sense、反应速度、机智、社会性，全都完美...
9. 一直以为自己不喜欢这种油嘴滑舌的男人，原来并不是
10. 看节目能感觉到他性格真的很好
11. 比起心动，更羡慕他拥有这种天生的sense，换了是我可能只会说「啊住了很久耶」
12. 轻轻碰一下手臂真是画龙点睛
13. 让对方心情好是最棒的
14. 有罪！罚他跟我结婚！
出处：https://theqoo.net/hot/2963715835
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
广告相关新闻