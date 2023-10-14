【韩网热帖】长得又帅、讲话又甜的男人！《偶然成为社长3》里赵寅成和当地阿婆的对话

近日播出的tvN真人秀《偶然成为社长3》里，赵寅成和当地阿婆聊天问：「您在这里住了很久吗？」 阿婆：「50年。」 赵寅成惊讶地转回身，轻轻碰了一下阿婆的手臂：「您最多只有40岁啊，怎么能住50年？ 」阿婆笑得整个头都要翻过去XD

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​韩国网友评论：

1. 疯了啦，他有罪！

2. 我融化了

3. 怎么能长得这么帅又这么有sense

4. 一边靠近一边讲话真的太犯罪啦kkk

5. 这位欧巴调情就像呼吸一样自然

6. 怎么回事kkk明明是大叔笑话，但我嘴角扬起来了

7. 让我误会是你的错误，用结婚来偿还吧

8. Sense、反应速度、机智、社会性，全都完美...

9. 一直以为自己不喜欢这种油嘴滑舌的男人，原来并不是

10. 看节目能感觉到他性格真的很好

11. 比起心动，更羡慕他拥有这种天生的sense，换了是我可能只会说「啊住了很久耶」

12. 轻轻碰一下手臂真是画龙点睛

13. 让对方心情好是最棒的

14. 有罪！罚他跟我结婚！

出处：https://theqoo.net/hot/2963715835

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