Super Junior金希澈坦言不想一輩子當偶像：「不是我的人生、失去幸福！」遭批：「放心，你早就不是了」

昨晚的YT談話節目《趙賢雅的週四之夜》請來Super Junior成員金希澈和藝聲做客，不料關於偶像職業的發言引起議論。

金希澈說：「20代時見到鏡中自己的模樣會想要kiss，表演任何舞台都覺得自己超級可愛和幸福。 但現在上了年紀，覺得很難為情。」並稱讚隊友們都很了不起：「成員們真的很帥氣，現在他們都40多歲了，這樣管理真的不容易。」



金希澈透露自己和藝聲在當偶像這件事上抱持相反觀念，藝聲認為既然是作為偶像出道，那麼別說40代，即便到了50代、60代，也應該繼續維持偶像身份和形象。 但金希澈卻想脫離偶像身份：「偶像只是我的職業，不是我的人生。」



MC趙賢雅表示自己也有過對外貌不滿意的時期、接受現實之後反而好一些，希望金希澈也能接受自己老去的模樣。 金希澈：「但這並不容易。 因為粉絲們喜歡的我是20代的模樣和氣質，我無法維持這一形象。 雖說只要戒掉酒和碳水即可，但我沒信心，感覺會失去幸福。」



這番發言引起很多網友批評：「那就不要做啊」、「現在已經不像偶像，變成電視藝人了」、「我覺得他早已放棄當偶像這件事」、「誰還記得他是偶像？多慮了」、「這大叔不是YouTuber嗎」、「40代綜藝大叔」、「靠著天生的外貌當上偶像，現在不想努力又拿年齡當藉口、尋找更舒服的路罷了，退團就好啊不必總是表達不滿」、「藝聲的mind很棒，自我管理也嚴格、從不闖禍」。

也有人幫金希澈發聲：「單看文字覺得就只是很坦白而已... 也許因為形象已經變差了吧」、「說實話SJ應該放棄金希澈了，粉絲和當事人都已經接受，只有成員們無法放手...」。



此外，金希澈2005年作為Super Junior成員出道，2006年遭遇嚴重車禍，左腿幾乎全斷，留下腿痛的後遺症，且隨著年紀漸長越來越痛、害怕站上舞台。 2019年他透露曾對SJ成員們表達歉意、認為自己拖大家後腿、想要退出，但隊友都安慰他只要來露面打個招呼就好，多年積累的真摯情誼令人動容。

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