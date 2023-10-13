Super Junior金希澈坦言不想一辈子当偶像：「不是我的人生、失去幸福！」遭批：「放心，你早就不是了」

昨晚的YT谈话节目《赵贤雅的周四之夜》请来Super Junior成员金希澈和艺声做客，不料关於偶像职业的发言引起议论。

金希澈说：「20代时见到镜中自己的模样会想要kiss，表演任何舞台都觉得自己超级可爱和幸福。 但现在上了年纪，觉得很难为情。」并称赞队友们都很了不起：「成员们真的很帅气，现在他们都40多岁了，这样管理真的不容易。」



金希澈透露自己和艺声在当偶像这件事上抱持相反观念，艺声认为既然是作为偶像出道，那么别说40代，即便到了50代、60代，也应该继续维持偶像身份和形象。 但金希澈却想脱离偶像身份：「偶像只是我的职业，不是我的人生。」



MC赵贤雅表示自己也有过对外貌不满意的时期、接受现实之后反而好一些，希望金希澈也能接受自己老去的模样。 金希澈：「但这并不容易。 因为粉丝们喜欢的我是20代的模样和气质，我无法维持这一形象。 虽说只要戒掉酒和碳水即可，但我没信心，感觉会失去幸福。」



这番发言引起很多网友批评：「那就不要做啊」、「现在已经不像偶像，变成电视艺人了」、「我觉得他早已放弃当偶像这件事」、「谁还记得他是偶像？多虑了」、「这大叔不是YouTuber吗」、「40代综艺大叔」、「靠著天生的外貌当上偶像，现在不想努力又拿年龄当藉口、寻找更舒服的路罢了，退团就好啊不必总是表达不满」、「艺声的mind很棒，自我管理也严格、从不闯祸」。

也有人帮金希澈发声：「单看文字觉得就只是很坦白而已... 也许因为形象已经变差了吧」、「说实话SJ应该放弃金希澈了，粉丝和当事人都已经接受，只有成员们无法放手...」。



此外，金希澈2005年作为Super Junior成员出道，2006年遭遇严重车祸，左腿几乎全断，留下腿痛的后遗症，且随著年纪渐长越来越痛、害怕站上舞台。 2019年他透露曾对SJ成员们表达歉意、认为自己拖大家后腿、想要退出，但队友都安慰他只要来露面打个招呼就好，多年积累的真挚情谊令人动容。

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