【韓網熱帖】讓姨母飯們很震驚的IVE粉絲的聲音：小雞仔們出沒

IVE不愧是「初統領」（國小生總統）！

10月8日，IVE出道以來首輪世界巡演「SHOW WHAT I HAVE」在首爾蠶室室內體育館唱響。 不同於其他愛豆團的演唱會，本次演出的觀眾席上出現了很多國小生，雖然年紀小，但勝在人多，應援時稚嫩的童聲響徹整個體育場。 這一幕在演唱會結束後被其他粉絲放到了網上，立即掀起了熱議：



1. 哈哈哈哈，真的都是孩子啊

2. 小雞仔們出沒

3. 這也太可愛了吧

4. 我去了現場，我都和這幫孩子的父母差不多年紀了，搞得我很不好意思，不過他們真的超可愛，能夠感受得到他們非常喜歡IVE

5. 我也去了現場，每排必有一個國小生，應援特別賣力

6. 我所坐的區域每排至少有5個，我前排坐了差不多10個國小生，也不是高年級，基本都是8、9歲的樣子，非常認真的應援、拍照，因為太可愛了，老是被他們吸引，他們拍照技術不好，經常對不上焦，好想幫他們拍啊

7. 不愧是初統領啊

8. 張員瑛是姊姊了啊

9. 又吵又可愛

10. 都是小朋友啊，怎麼辦，太可愛了

11. 我身邊都是小朋友，哈哈哈哈，看到ive哭他們也哭，笑死我了

12. 我也去看了，震驚到了，差不多有1000多名家長站在外面排隊等孩子，哈哈哈哈哈

13. 哈哈哈哈，員瑛姊姊，快給我比心吧

14. 嘰嘰喳喳的聲音好可愛

15. 這種聲音只有陪我姪子去看閃電俠音樂劇的時候聽到過，IVE了不起

16. 有次在書店賣專輯的地方看到國小1、2年級的小女孩在買專輯，是爸爸陪著的，太可愛了

原文：https://theqoo.net/square/2958187686

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