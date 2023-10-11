【韩网热帖】让姨母饭们很震惊的IVE粉丝的声音：小鸡仔们出没

IVE不愧是「初统领」（国小生总统）！

10月8日，IVE出道以来首轮世界巡演「SHOW WHAT I HAVE」在首尔蚕室室内体育馆唱响。 不同於其他爱豆团的演唱会，本次演出的观众席上出现了很多国小生，虽然年纪小，但胜在人多，应援时稚嫩的童声响彻整个体育场。 这一幕在演唱会结束后被其他粉丝放到了网上，立即掀起了热议：



1. 哈哈哈哈，真的都是孩子啊

2. 小鸡仔们出没

3. 这也太可爱了吧

4. 我去了现场，我都和这帮孩子的父母差不多年纪了，搞得我很不好意思，不过他们真的超可爱，能够感受得到他们非常喜欢IVE

5. 我也去了现场，每排必有一个国小生，应援特别卖力

6. 我所坐的区域每排至少有5个，我前排坐了差不多10个国小生，也不是高年级，基本都是8、9岁的样子，非常认真的应援、拍照，因为太可爱了，老是被他们吸引，他们拍照技术不好，经常对不上焦，好想帮他们拍啊

7. 不愧是初统领啊

8. 张员瑛是姊姊了啊

9. 又吵又可爱

10. 都是小朋友啊，怎么办，太可爱了

11. 我身边都是小朋友，哈哈哈哈，看到ive哭他们也哭，笑死我了

12. 我也去看了，震惊到了，差不多有1000多名家长站在外面排队等孩子，哈哈哈哈哈

13. 哈哈哈哈，员瑛姊姊，快给我比心吧

14. 叽叽喳喳的声音好可爱

15. 这种声音只有陪我侄子去看闪电侠音乐剧的时候听到过，IVE了不起

16. 有次在书店卖专辑的地方看到国小1、2年级的小女孩在买专辑，是爸爸陪著的，太可爱了

原文：https://theqoo.net/square/2958187686

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