【韓網熱帖】「峇里島發生的故事」勝利9天8夜劈腿旅行！韓網友評論一條比一條犀利

4日，D社爆料了勝利峇里島度假的消息，只是這個故事中有兩位女主角。

女生A某入住峇里島->A某離開巴厘島->女生B某入住峇里島-B某離開峇里島，無縫銜接，兩位女生享用同一酒店、同一食物、同一大海、同一咖啡店...... 且最後還是被B某抓包，A某和B某竟是IG互相關注的好友！

消息一經公開即刻在韓網論壇上炸開鍋，theqoo留言已高達1000樓，網友們的評論充滿了嘲笑：

1. 有句話怎麼說來著，物以類聚，人以群分

2. 可笑的是這兩個女生和「龜公」約會，然後又自爆被劈腿，笑死我了，腦子到底是有多不聰明啊

3. 你們倒是挑一挑再玩啊

4. 劈腿雖然是個問題，但為什麼要和他交往啊？ 他的問題可比劈腿要大得多啊

5. 他可是垃圾中的垃圾啊，而且是國家認證的人渣

6. 他名字起得可真好，勝利！

7. 這是什麼2023版的鬼故事？ 居然還有人想和他交往，笑死

8. 本來就是人渣，對他還有什麼期待呢？

9. 全國人民都知道他做了什麼事情，和他交往的女人也蠻厲害的

10. 我一點都不可憐這兩個女生

11. 這是他闖的禍中最輕的一件，我反而覺得有點可笑

12. 受害者？ 誰是受害者？ 她們也花了靠性犯罪掙來的錢啊，因為被劈腿心情不好我就得把你當成受害者來同情嗎？

13. 你看看這個行程，夜店夜店夜店，這兩女人也沒什麼好委屈的

14. 一般情況下大家都會同情受害者，但是這件事情人沒有任何人讓人覺得可憐，明明知道他對其他女性犯下的罪行，卻依舊享受著他花的錢、帶來的便利

15. 雖然被劈腿了，但是和勝利這種人交往，還渴望得到純真的愛情，哈哈哈哈哈哈哈哈

16. 同樣的行程去兩次都不覺得膩嗎？

17. 勝利tour，哈哈哈哈哈哈

18. 看來他還是蠻有錢的，這種人是不會變的

原文：https://theqoo.net/hot/2952885333?filter_mode=normal&page=2

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