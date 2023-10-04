【韩网热帖】「峇里岛发生的故事」胜利9天8夜劈腿旅行！韩网友评论一条比一条犀利

4日，D社爆料了胜利峇里岛度假的消息，只是这个故事中有两位女主角。

女生A某入住峇里岛->A某离开峇里岛-->女生B某入住峇里岛-B某离开峇里岛，无缝衔接，两位女生享用同一酒店、同一食物、同一大海、同一咖啡店...... 且最后还是被B某抓包，A某和B某竟是IG互相关注的好友！

消息一经公开即刻在韩网论坛上炸开锅，theqoo留言已高达1000楼，网友们的评论充满了嘲笑：

1. 有句话怎么说来著，物以类聚，人以群分

2. 可笑的是这两个女生和「龟公」约会，然后又自爆被劈腿，笑死我了，脑子到底是有多不聪明啊

3. 你们倒是挑一挑再玩啊

4. 劈腿虽然是个问题，但为什么要和他交往啊？ 他的问题可比劈腿要大得多啊

5. 他可是垃圾中的垃圾啊，而且是国家认证的人渣

6. 他名字起得可真好，胜利！

7. 这是什么2023版的鬼故事？ 居然还有人想和他交往，笑死

8. 本来就是人渣，对他还有什么期待呢？

9. 全国人民都知道他做了什么事情，和他交往的女人也蛮厉害的

10. 我一点都不可怜这两个女生

11. 这是他闯的祸中最轻的一件，我反而觉得有点可笑

12. 受害者？ 谁是受害者？ 她们也花了靠性犯赚来的钱啊，因为被劈腿心情不好我就得把你当成受害者来同情吗？

13. 你看看这个行程，夜店夜店夜店，这两女人也没什么好委屈的

14. 一般情况下大家都会同情受害者，但是这件事情人没有任何人让人觉得可怜，明明知道他对其他女性犯下的罪行，却依旧享受著他花的钱、带来的便利

15. 虽然被劈腿了，但是和胜利这种人交往，还渴望得到纯真的爱情，哈哈哈哈哈哈哈哈

16. 同样的行程去两次都不觉得腻吗？

17. 胜利tour，哈哈哈哈哈哈

18. 看来他还是蛮有钱的，这种人是不会变的

原文：https://theqoo.net/hot/2952885333?filter_mode=normal&page=2

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