BTS柾國新歌〈3D〉MV公開征服全世界歌迷：「這是一首從頭到尾都吸引著耳朵的歌曲」內容富有深意

【影片】大家都看完 MV 了嗎？

BTS防彈少年團成員柾國（Jung Kook）在今天下午公開了第二張全新單曲〈3D〉的完整MV，充滿魅力的歌聲與流行樂征服了全世界的ARMY（BTS粉絲名）。



▼柾國新歌〈3D〉完整MV，合作美國饒舌歌手傑克哈洛（Jack Harlow）。



〈3D〉是一首R&B基調的流行歌曲，以簡約的樂器與節奏構成令人印象深刻的旋律，朗朗上口的歌詞也相當吸引人。他想傳達的訊息是，我們想要超越第一維度和第二維度，直面第三維度的「你」，並作為「我們」永遠在一起。柾國富有魅力的歌聲與傑克哈洛的RAP結合，產生了極大的火花，掌握著整首歌曲的氣氛。



MV 是在美國洛杉磯拍攝的，柾國超越現實般的穿越大街小巷，彷彿置身在色彩繽紛的多維度世界。透過樓梯和鏡子等各種裝置，展現出柾國想要傳達給歌迷們的訊息：「想要超越維度看到他所愛之人。」



此外，柾國也在新歌〈3D〉的介紹影片中公開宣言：「我會不停地努力和練習，帶給大家更棒的東西，也很感謝大家的喜愛和支持。〈3D〉是一首從頭到尾都吸引著耳朵的歌曲。第一次聽的時候會覺得很有趣，我有自信展現出不同於〈Seven〉魅力、帥氣的一面。



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