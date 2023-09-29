BTS柾国新歌〈3D〉MV公开征服全世界歌迷：「这是一首从头到尾都吸引著耳朵的歌曲」内容富有深意

【影片】大家都看完 MV 了吗？

BTS防弹少年团成员柾国（Jung Kook）在今天下午公开了第二张全新单曲〈3D〉的完整MV，充满魅力的歌声与流行乐征服了全世界的ARMY（BTS粉丝名）。



▼柾国新歌〈3D〉完整MV，合作美国饶舌歌手杰克哈洛（Jack Harlow）。



〈3D〉是一首R&B基调的流行歌曲，以简约的乐器与节奏构成令人印象深刻的旋律，朗朗上口的歌词也相当吸引人。他想传达的讯息是，我们想要超越第一维度和第二维度，直面第三维度的「你」，并作为「我们」永远在一起。柾国富有魅力的歌声与杰克哈洛的RAP结合，产生了极大的火花，掌握著整首歌曲的气氛。



MV 是在美国洛杉矶拍摄的，柾国超越现实般的穿越大街小巷，彷佛置身在色彩缤纷的多维度世界。透过楼梯和镜子等各种装置，展现出柾国想要传达给歌迷们的讯息：「想要超越维度看到他所爱之人。」



此外，柾国也在新歌〈3D〉的介绍影片中公开宣言：「我会不停地努力和练习，带给大家更棒的东西，也很感谢大家的喜爱和支持。〈3D〉是一首从头到尾都吸引著耳朵的歌曲。第一次听的时候会觉得很有趣，我有自信展现出不同於〈Seven〉魅力、帅气的一面。



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