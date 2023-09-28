【韩网热帖】Lisa公开疯马秀观众席照，韩网骂翻：别用K-POP头衔，做回泰国艺人吧

BLACKPINK Lisa 已确认将在巴黎「Crazy House 疯马秀」上特别亮相，Lisa 计划从 9 月 28 日至 30 日在 3 天内出场 5 次。

Lisa 在当地时间27日深夜发文，晒出人在现场观众席的照片，并附文表示：「迫不及待期待这一刻的到来！」由於疯马秀一直以来都以真空女郎和肢体美学为主，表演尺度引发掀起正负两极评论。

1. 麻烦把K-POP STAR的K字去掉再上台

2. 我很好奇她到底抱著怎样的心态去演出，看了留言之后都在说为了跻身LV家门、当儿媳才去的，还有人说财阀儿媳的疯马秀是谁都能看的吗???

3. 大家想像一下如果是韩国国籍的女爱豆要去脱衣舞秀，这样的影响力该有多大

4. 这已经不是脱不脱的问题了，而是你去表演就已经是争议了，哪怕是把衣服看作是舞台装，但没有改变原来的内容，那看来就是她自己想跳吧

5. 即使浑身裹得一丝不露也改变不了这个表演的性质，会去测量女性乳头之间的距离，在大众脑海中种植下对女性身材的扭曲形象，这就是这个秀的本质

6. Ig留言全都是so proud of you， 哈哈哈哈哈哈

7. 其实蛮适合她的水准的，希望她今后在脱衣舞界大杀四方

8. 麻烦滚出K-POP界，太恶心了，也不要从你那张嘴里说出K-POP这个词

9. 去当泰国歌手吧

10. 粉丝们也很可笑，一直在说这个秀在法国是被认可的，而且是由来已久的演出，哈哈哈哈，不要因为Lisa去演出就骂她，那么既然这个秀那么好，为什么Lisa要被骂

11. BLACKPINK完全可以不用续约

12. 泰国意识就是这样吗？ 还是她自己的取向？ 平日里的形象那么正面

13. 感觉只拍了名牌广告，比起她的知名度，她的善行影响力之类的根本没有让人印象深刻的事情，

14. 嗯，你去跳也没关系，就是不要挂著K-POP明星的名号，就说是泰国Lisa不行吗？

15. 真的很不符合韩国氛围，如果这么想去那个秀的话，就说自己是泰国艺人吧，干嘛要加上K-POP呢

16. 拖这个秀的福，向全球有1亿名年轻女性做了宣传

17. 看最近演唱会的图片，她也几乎不穿下装啊

18. 这种国外艺人根本不会考虑韩国本土粉丝的心情，粉丝还在替对方洗白，这根本就是没把韩国放在眼里啊

19. 我其实不太知道BP的每个成员，偶尔听听她们的歌，在我的印象里她们的形象特别高级，而且又是高奢品牌的代言人，又会赚钱.....还有就是经常听到粉丝骂经纪公司不做人，但是每次出状况也是公司来收拾烂摊子，总之在我心里BP形象已经崩塌了

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