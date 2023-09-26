《惊六》FTIsland、少女时代、SHINee、2NE1、CNBLUE二代团大集合，曝实力好要感谢姜镐童XD

《惊人的星期六》最新一集迎来2NE1 Dara（朴山多拉、Sandara Park）还有CNBLUE郑容和、FTIsland 李洪基，和班底少女时代太妍、SHINee Key五人简直是「二代团大集合」，带给粉丝回忆杀！

五人难得同场，朴娜勑赞叹是「年末颁奖典礼的阵容」，主持人Boom也说是「二代最棒的偶像全聚集了」，还特别让五人坐在一起同框，有趣的是，郑容和相当兴奋的说：「虽然我出道14年了，但我在这里是忙内（老么）。」



回顾过往，太妍、郑容和纷纷表示很可惜大家都太忙了，只有工作场合或颁奖典礼上会遇见彼此，Key则爆料他们一起参加综艺节目中秋特辑时，都会把握时间一直聊私事，但那些都没办法播出去。



正要回归的郑容和与李洪基接连清唱歌曲后，众人纷纷惊呼二代团出身实力超强，Key便说：「当时的综艺节目真的……简直是丛林。」透露那时候他们上遍各大综艺节目「凌晨4点也要有办法唱」，太妍接著说：「老是有人说『试一次看看吧！试一次看看吧！』――」她一模仿就掀起大家共鸣，指的就是姜镐童啊，Key也呐喊：「对观众来说，现在是晚上6点啊――」在连Boom提到郑容和知名的「模仿朴英奎」个人技时，也逃不过姜镐童话题，因为姜镐童非常喜欢、老要郑容和模仿。



除了聊到姜镐童与「综艺丛林」让人遥想那时代，零食游戏题目里出现的Secret韩善伙、MBLAQ天动、2PM佑荣、After School橙子焦糖Nana、KARA妮可，也都掀起观众回忆呢！

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