Disney+全新犯罪動作韓劇《惡中之惡》發佈會照：池昌旭妻子是林世美，但愛心要跟好兄弟魏河俊比～

【多圖】不愧是帥氣的雙男主新作，光是站在一起氣勢就好強啊！！

Disney+ 全新犯罪韓劇《惡中之惡》在今天舉行了記者發佈會，導演韓東旭、主要演員池昌旭、魏河俊（魏嘏雋）、林世美皆出席現場，俐落正裝氣勢十足。



《惡中之惡》以90年代韓、中、日毒品交易為背景，講述警察朴俊末（池昌旭 飾）滲透進新興犯罪組織，接近「江南聯合」的頭目鄭企鐵（魏河俊 飾），並展開一系列調查的犯罪動作劇。



池昌旭劇中妻子是林世美，不過有著更多互動的對象卻是魏河俊，親密摟腰結合手比愛心，兩人將在戲裡展現出什麼樣的Bromance互動也讓人非常期待！



▼發佈會現場影片：



▼最新中字預告，本劇將在9月27日正式上線首播三集，此後每週三15:00（UTC+8）更新兩集，於10月25日上線最後三集，全劇共12集。







【人物簡介】池昌旭飾演臥底警察朴俊末，性格倔強且擁有過人的膽識；魏河俊飾演組織頭目鄭企鐵，從底層爬到現在老大位置、為達目的不擇手段的狠角色；林世美飾演朴俊末的妻子劉宜貞，首爾警察廳保安科的精英警察，過去曾是鄭企鐵的初戀。







Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞