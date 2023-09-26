Disney+全新犯罪动作韩剧《恶中之恶》发布会照：池昌旭妻子是林世美，但爱心要跟好兄弟魏河俊比～

【多图】不愧是帅气的双男主新作，光是站在一起气势就好强啊！！

Disney+ 全新犯罪韩剧《恶中之恶》在今天举行了记者发布会，导演韩东旭、主要演员池昌旭、魏河俊（魏嘏隽）、林世美皆出席现场，俐落正装气势十足。



《恶中之恶》以90年代韩、中、日毒品交易为背景，讲述警察朴俊末（池昌旭 饰）渗透进新兴犯罪组织，接近「江南联合」的头目郑企铁（魏河俊 饰），并展开一系列调查的犯罪动作剧。



池昌旭剧中妻子是林世美，不过有著更多互动的对象却是魏河俊，亲密搂腰结合手比爱心，两人将在戏里展现出什么样的Bromance互动也让人非常期待！



▼发布会现场影片：



▼最新中字预告，本剧将在9月27日正式上线首播三集，此后每周三15:00（UTC+8）更新两集，於10月25日上线最后三集，全剧共12集。







【人物简介】池昌旭饰演卧底警察朴俊末，性格倔强且拥有过人的胆识；魏河俊饰演组织头目郑企铁，从底层爬到现在老大位置、为达目的不择手段的狠角色；林世美饰演朴俊末的妻子刘宜贞，首尔警察厅保安科的精英警察，过去曾是郑企铁的初恋。







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