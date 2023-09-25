【韓網熱帖】IU透露BTS防彈少年團V（金泰亨）已收到超多劇本

V（金泰亨）近日做客IU網路節目《IU的調色盤》，期間IU提到V收到了很多劇本邀約，V表示確實收到很多很棒的作品、非常感謝，但暫時還是將專輯放在第一順位，因為他認為阿米最期待的還是SOLO專輯，為了更專注進行SOLO活動而暫時拒絕了演戲的機會。

不過V內心還是希望嘗試拍戲，補充說：「以後如果仍然想起我的話，可以再給我一次機會嗎？ 一次就好！雖然這次不行，下次一定會盡全力的！願意減少睡眠時間！」

사실은 저도 업계에 있다보면 오며가며 얘기를 많이 듣는데 또 많은 시나리오들이 제안이 갔다고 알고 있어요

진짜 너무 감사하게 너무 좋은 작품을 주셨어요 근데 사실 저는 앨범이 먼저라고 우선이 되서 왜냐면 아미들이 지금 기다리는 것은 제 앨범을 가장 많이 기다리실 거라고 생각을 해서 pic.twitter.com/QwTC18i6sj — kk (@ktyu114) September 14, 2023

韓國網友評論：

1. 想看演員金泰亨

2. 好想在電影院大螢幕看他！！有機會的話一定要拍戲啊，一定！！

3. 就算演得不好，如果我是導演也超想把他帶走

4. V的演技也就那樣... 看《花郎》就知道

5.演戲就算了... 不如好好唱歌

6. V演《花郎》的2016年正是防彈被黑得最慘的時候，當時都沒有人說他演技不好啊

7. 《花郎》只是國內收視率不好，但因為V而暢銷全世界，現在有V加盟也是極佳的宣傳

8. V拍《花郎》時沒上過表演課，又是在巡演期間、獨自坐飛機來回、跟共事演員邊學邊拍，考慮到這些已經很不錯了

9. 不認識防彈的時候看到《花郎》，當時覺得這新人演員演得真好、逗趣又可愛，搜尋後發現是防彈V kkk印象超深的，也好奇他現在的演技

10. 如果V演請回答系列裡從小城市來首爾、說方言的角色，我願意每天花錢看他

11. 演技重要嗎，很多演員也是靠外型的啊，希望他多拍有趣的作品

12. 我們小熊想做什麼都去做吧

13. 哇，看他的態度那麼好就知道，會紅的人早晚都會紅。 他們會一直紅下去，成為legend

14. V很會用臉上的肌肉，眼神和嗓音也很好，基本材料都不錯，期待他的演技

15. 這次活動結束後就嘗試演戲吧！

出處：https://theqoo.net/hot/2940256758

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