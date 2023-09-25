【韩网热帖】IU透露BTS防弹少年团V（金泰亨）已收到超多剧本

V（金泰亨）近日做客IU网路节目《IU的调色盘》，期间IU提到V收到了很多剧本邀约，V表示确实收到很多很棒的作品、非常感谢，但暂时还是将专辑放在第一顺位，因为他认为阿米最期待的还是SOLO专辑，为了更专注进行SOLO活动而暂时拒绝了演戏的机会。

不过V内心还是希望尝试拍戏，补充说：「以后如果仍然想起我的话，可以再给我一次机会吗？ 一次就好！虽然这次不行，下次一定会尽全力的！愿意减少睡眠时间！」

사실은 저도 업계에 있다보면 오며가며 얘기를 많이 듣는데 또 많은 시나리오들이 제안이 갔다고 알고 있어요

진짜 너무 감사하게 너무 좋은 작품을 주셨어요 근데 사실 저는 앨범이 먼저라고 우선이 되서 왜냐면 아미들이 지금 기다리는 것은 제 앨범을 가장 많이 기다리실 거라고 생각을 해서 pic.twitter.com/QwTC18i6sj — kk (@ktyu114) September 14, 2023

韩国网友评论：

1. 想看演员金泰亨

2. 好想在电影院大萤幕看他！！有机会的话一定要拍戏啊，一定！！

3. 就算演得不好，如果我是导演也超想把他带走

4. V的演技也就那样... 看《花郎》就知道

5.演戏就算了... 不如好好唱歌

6. V演《花郎》的2016年正是防弹被黑得最惨的时候，当时都没有人说他演技不好啊

7. 《花郎》只是国内收视率不好，但因为V而畅销全世界，现在有V加盟也是极佳的宣传

8. V拍《花郎》时没上过表演课，又是在巡演期间、独自坐飞机来回、跟共事演员边学边拍，考虑到这些已经很不错了

9. 不认识防弹的时候看到《花郎》，当时觉得这新人演员演得真好、逗趣又可爱，搜寻后发现是防弹V kkk印象超深的，也好奇他现在的演技

10. 如果V演请回答系列里从小城市来首尔、说方言的角色，我愿意每天花钱看他

11. 演技重要吗，很多演员也是靠外型的啊，希望他多拍有趣的作品

12. 我们小熊想做什么都去做吧

13. 哇，看他的态度那么好就知道，会红的人早晚都会红。 他们会一直红下去，成为legend

14. V很会用脸上的肌肉，眼神和嗓音也很好，基本材料都不错，期待他的演技

15. 这次活动结束后就尝试演戏吧！

出处：https://theqoo.net/hot/2940256758

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