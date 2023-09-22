【韓網熱帖】BTS防彈少年團全員和HYBE再續約！HYBE以ARMY之名捐10億

這兩日最讓ARMY們興奮的消息就是聽說防彈少年團續約了！

HYBE表示，公司已召開關於BIGHIT MUSIC旗下男團防彈少年團專屬合同續約的理事會會議，並將基於會議決定依次和7名成員簽訂經紀合約。成員全員均已表明續約意向，目前只剩下流程部份。 HYBE表示，考慮到部份成員正在服役，將按順序同各成員簽訂合同。 現在正在服役的成員將在新合同生效的2025年之前完成兵役義務。



成員們入伍期間，ARMY們再也不用擔心團隊會解散之類的，於此同時HYBE在防彈少年團續約成功之後又以ARMY之名UNICEF（聯合國兒童基金會）捐贈了了10億（韓幣），以此感謝多年來粉絲們的陪伴和支持。續約和捐款的消息一出，韓網立即炸開了鍋，廣大網友紛紛留言：

1. 2025年，你要是有點眼色的話，應該立刻飛奔過來。

2. 他們比我們更真切地渴望團隊活動吧，真的好幸福，還有HYBE，你們要好好對待BTS。

3. 我愛你們，還有謝謝你們，我們一定要長長久久一起走下去。

4. 好想把「好好對待防彈」刻在HYBE大樓上。

5. 看到BLACKPINK了吧，對女團那麼大方到最後全去了別人家，HYBE一定要好好對BTS才是。

6. 希望你們像少女時代一樣，出道15年了還會發專輯，求求你們開粉絲會吧。

7. 其實我最羨慕的是他們可以賺那麼多錢。

8. 我是別家粉絲，真的忍不住會誇一句「不愧是防彈啊」，不知道我家本命會不會續約。

9. 怎麼形容我的幸福呢。

10. 防彈在各個方面都成為模範，這樣的愛豆團應該不會再有了。

11. 老實說最近的男團，除了防彈全都不認識，反而是女團知道的多。

12. 其實是HYBE捐的，為什麼要說是防彈捐的呢。

13. 今後會超越神話成為最長壽男團吧，這種大家互相信任一直走下去的感覺真好，愛豆的教科書。

14. 我已經準備好參加25年的世巡演唱會了。

15. 感覺他們對錢也沒什麼慾望，只是單純地相信粉絲和隊友，太帥了。

16. 我只相信防彈，你們是我最後的k-pop。

17. 防彈續約金有多少啊？林英雄說即使大公司給500億也不會離開現在的公司，防彈的話應該是每人500億吧。

18. 這個消息太讓人幸福了，我真的要瘋了，HYBE好好工作，做不好的話ARMY們是不會放過你的。

https://pann.nate.com/talk/371026882#replyArea

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞