【韩网热帖】BTS防弹少年团全员和HYBE再续约！HYBE以ARMY之名捐10亿

这两日最让ARMY们兴奋的消息就是听说防弹少年团续约了！

HYBE表示，公司已召开关於BIGHIT MUSIC旗下男团防弹少年团专属合同续约的理事会会议，并将基於会议决定依次和7名成员签订经纪合约。成员全员均已表明续约意向，目前只剩下流程部份。 HYBE表示，考虑到部份成员正在服役，将按顺序同各成员签订合同。 现在正在服役的成员将在新合同生效的2025年之前完成兵役义务。



成员们入伍期间，ARMY们再也不用担心团队会解散之类的，於此同时HYBE在防弹少年团续约成功之后又以ARMY之名UNICEF（联合国儿童基金会）捐赠了了10亿（韩币），以此感谢多年来粉丝们的陪伴和支持。续约和捐款的消息一出，韩网立即炸开了锅，广大网友纷纷留言：

1. 2025年，你要是有点眼色的话，应该立刻飞奔过来。

2. 他们比我们更真切地渴望团队活动吧，真的好幸福，还有HYBE，你们要好好对待BTS。

3. 我爱你们，还有谢谢你们，我们一定要长长久久一起走下去。

4. 好想把「好好对待防弹」刻在HYBE大楼上。

5. 看到BLACKPINK了吧，对女团那么大方到最后全去了别人家，HYBE一定要好好对BTS才是。

6. 希望你们像少女时代一样，出道15年了还会发专辑，求求你们开粉丝会吧。

7. 其实我最羡慕的是他们可以赚那么多钱。

8. 我是别家粉丝，真的忍不住会夸一句「不愧是防弹啊」，不知道我家本命会不会续约。

9. 怎么形容我的幸福呢。

10. 防弹在各个方面都成为模范，这样的爱豆团应该不会再有了。

11. 老实说最近的男团，除了防弹全都不认识，反而是女团知道的多。

12. 其实是HYBE捐的，为什么要说是防弹捐的呢。

13. 今后会超越神话成为最长寿男团吧，这种大家互相信任一直走下去的感觉真好，爱豆的教科书。

14. 我已经准备好参加25年的世巡演唱会了。

15. 感觉他们对钱也没什么欲望，只是单纯地相信粉丝和队友，太帅了。

16. 我只相信防弹，你们是我最后的k-pop。

17. 防弹续约金有多少啊？林英雄说即使大公司给500亿也不会离开现在的公司，防弹的话应该是每人500亿吧。

18. 这个消息太让人幸福了，我真的要疯了，HYBE好好工作，做不好的话ARMY们是不会放过你的。

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