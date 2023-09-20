任時完新稱號「串門子達人」：千萬別在他面前隨便說出客套話「改天來我家吃飯」喔！

河正宇及任時完合作的電影《沒有國家的冠軍》將於10月6日在台上映，兩人也在韓國勤跑宣傳，主持人提到任時完一個新的稱號是「串門子達人」，河正宇還與大家分享他「身受其害」的小故事。

日前在YT頻道VIVO TV上公開了一段影片，名為《串門子達人任時完小故事追加〜兩人以同框演員相識直到年底的約會》，而當天的「歡迎光臨CEO」環節中邀請到了電影《沒有國家的冠軍》中的兩位主角河正宇以及任時完共同出演。



宋恩伊提到自己是在結婚典禮上認識河正宇的，而她也說到任時完應該能稱得上是一位「串門子達人」，曾經聽過超大咖演員李星民以及李秉憲對任時完說過「有空來我家玩吧」這樣的客套話，而此時任時完說：「我其實分不清楚什麼時候前輩說的是客套話或是真的。我以為「來我家吃飯吧！」意思就是叫我去吃飯。」引發大笑。



之前任時完也曾在其他節目中透露，李秉憲前輩跟他說「到我家吃飯」，當下任時完還直接問他「哪天去好呢？」甚至當場要求連日期都定下來，之後也真的就去了。不久前任時完打了通電話連絡李秉憲，沒想到大前輩一接起電話就問：「要來我們家嗎？」讓觀眾們笑了出來。之後李秉憲也曾經在上節目《You Quiz》上分享這段故事，更稱讚任時完是一個相當具有親和力的人。



此時河正宇也加入話題，表示自己也曾經是「當事人」，河正宇說雖然任時完是沒有到他家中作客，但是兩人在共同拍攝《沒有國家的冠軍》時，河正宇曾脫口而出說「一起吃頓飯吧」，結果兩個男子就在年底這個相當重要又有紀念性的日子，一起去吃飯了。宋恩伊說，對許多人來說這也許只是客套話，但對任時完來說卻是相當重要的一句話，河正宇則接著說「我會好好反省的」更讓大家覺得相當有趣。《沒有國家的冠軍》將於10月6日在台上映。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞