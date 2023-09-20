任时完新称号「串门子达人」：千万别在他面前随便说出客套话「改天来我家吃饭」喔！

河正宇及任时完合作的电影《没有国家的冠军》将於10月6日在台上映，两人也在韩国勤跑宣传，主持人提到任时完一个新的称号是「串门子达人」，河正宇还与大家分享他「身受其害」的小故事。

日前在YT频道VIVO TV上公开了一段影片，名为《串门子达人任时完小故事追加〜两人以同框演员相识直到年底的约会》，而当天的「欢迎光临CEO」环节中邀请到了电影《没有国家的冠军》中的两位主角河正宇以及任时完共同出演。



宋恩伊提到自己是在结婚典礼上认识河正宇的，而她也说到任时完应该能称得上是一位「串门子达人」，曾经听过超大咖演员李星民以及李秉宪对任时完说过「有空来我家玩吧」这样的客套话，而此时任时完说：「我其实分不清楚什么时候前辈说的是客套话或是真的。我以为「来我家吃饭吧！」意思就是叫我去吃饭。」引发大笑。



之前任时完也曾在其他节目中透露，李秉宪前辈跟他说「到我家吃饭」，当下任时完还直接问他「哪天去好呢？」甚至当场要求连日期都定下来，之后也真的就去了。不久前任时完打了通电话连络李秉宪，没想到大前辈一接起电话就问：「要来我们家吗？」让观众们笑了出来。之后李秉宪也曾经在上节目《You Quiz》上分享这段故事，更称赞任时完是一个相当具有亲和力的人。



此时河正宇也加入话题，表示自己也曾经是「当事人」，河正宇说虽然任时完是没有到他家中作客，但是两人在共同拍摄《没有国家的冠军》时，河正宇曾脱口而出说「一起吃顿饭吧」，结果两个男子就在年底这个相当重要又有纪念性的日子，一起去吃饭了。宋恩伊说，对许多人来说这也许只是客套话，但对任时完来说却是相当重要的一句话，河正宇则接著说「我会好好反省的」更让大家觉得相当有趣。《没有国家的冠军》将於10月6日在台上映。



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