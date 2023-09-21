有生之年居然能聽到鄭容和親自回應「甩飛情侶戒」！爆《我們結婚了》內幕，和徐玄互動都是真的

沒想到12年過去了，還能從鄭容和口中聽到「紅薯夫婦」的故事。

20日，鄭容和作客廣播節目《金英哲的POWER FM》，提到了和徐玄之前的故事。 節目中主持人金英哲告訴鄭容和徐玄是下週的嘉賓，反問兩人是否還有聯繫，鄭容和回答：「沒有聯繫，但一直有為她加油。」 還送上了祝福語，希望徐玄「Fighting」。

2010年，CNBLUE鄭容和和少女時代徐玄共同參與了明星戀綜《我們結婚了》，甜蜜互動宛如真的再談戀愛，打動了很多觀眾們，他倆也被大家稱為「紅薯夫婦」。 前段時間，鄭容和亮相了KANG NAM（康男）的YouTube綜藝，公開了《我們結婚了》的幕後故事，當中包括了自己超知名的找戒指名場面！



小編先來科普一下，《我們結婚了》某期錄製時恰逢CNBLUE打歌期間，結果發生了鄭容和在表演途中把和徐玄的情侶戒指甩飛出去的名場面，當時鄭容和嚇得完全忘記還在放送中，慌張到忘記表情管理，這一幕成為了《我們結婚了》中最有名的一幕。



影片定位在 2:31，唱完還無言的摸了自己的額頭，真的是表情管理安堆（無法）啊～～～。



這次鄭容和終於主動回應，稱：「都是真事，那時甚至洗澡的時候都還戴著戒指。 因為戒指是在文具店買的便宜貨，品質不是很好就壞了，唱歌的時候脫落，並不是我丟掉的，是斷掉了，歌一唱完我就立刻去找，沒想到全都被鏡頭拍下播了出去。」



아니뭔 개웃기네ㅜㅜㅜㅋㅋㅋㅋ

용서커플 반지사건의 전말

정용화 무대에서 반지가 빠져서 잃어버린게 아니라 모닝글로리에서 산 싸구려 반지라서 부식돼서 부서진거래ㅜㅜ pic.twitter.com/8NuxyyqEI4 — 한주 (@orioneju) September 11, 2023

《我們結婚了》播出時也曾有不少觀眾質疑有劇本，鄭容和解釋說：「現場很真實，很多人都以為我們按照劇本拍，但其實雖然有劇本，可是我們卻並不知道。 坐在沙發上開始拍，節目組也不告訴我們要做什麼，全靠我們自己，不管是乘巴士還是搭計程車，全都是我們自己決定。 錄節目的時候我倆都很忙碌，甚至有時候一周才睡2小時。」 也就是說節目有劇本，但細節部份全交由出演者嘉賓根據當下來決定，因此，我們看見的反應都是100%真實的哦，紅薯夫婦的甜並非人造糖精，全是那時候的真實反應啊。

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