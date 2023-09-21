有生之年居然能听到郑容和亲自回应「甩飞情侣戒」！爆《我们结婚了》内幕，和徐玄互动都是真的

没想到12年过去了，还能从郑容和口中听到「红薯夫妇」的故事。

20日，郑容和作客广播节目《金英哲的POWER FM》，提到了和徐玄之前的故事。 节目中主持人金英哲告诉郑容和徐玄是下周的嘉宾，反问两人是否还有联系，郑容和回答：「没有联系，但一直有为她加油。」 还送上了祝福语，希望徐玄「Fighting」。

2010年，CNBLUE郑容和和少女时代徐玄共同参与了明星恋综《我们结婚了》，甜蜜互动宛如真的再谈恋爱，打动了很多观众们，他俩也被大家称为「红薯夫妇」。 前段时间，郑容和亮相了KANG NAM（康男）的YouTube综艺，公开了《我们结婚了》的幕后故事，当中包括了自己超知名的找戒指名场面！



小编先来科普一下，《我们结婚了》某期录制时恰逢CNBLUE打歌期间，结果发生了郑容和在表演途中把和徐玄的情侣戒指甩飞出去的名场面，当时郑容和吓得完全忘记还在放送中，慌张到忘记表情管理，这一幕成为了《我们结婚了》中最有名的一幕。



影片定位在 2:31，唱完还无言的摸了自己的额头，真的是表情管理安堆（无法）啊～～～。



这次郑容和终於主动回应，称：「都是真事，那时甚至洗澡的时候都还戴著戒指。 因为戒指是在文具店买的便宜货，品质不是很好就坏了，唱歌的时候脱落，并不是我丢掉的，是断掉了，歌一唱完我就立刻去找，没想到全都被镜头拍下播了出去。」



아니뭔 개웃기네ㅜㅜㅜㅋㅋㅋㅋ

용서커플 반지사건의 전말

정용화 무대에서 반지가 빠져서 잃어버린게 아니라 모닝글로리에서 산 싸구려 반지라서 부식돼서 부서진거래ㅜㅜ pic.twitter.com/8NuxyyqEI4 — 한주 (@orioneju) September 11, 2023

《我们结婚了》播出时也曾有不少观众质疑有剧本，郑容和解释说：「现场很真实，很多人都以为我们按照剧本拍，但其实虽然有剧本，可是我们却并不知道。 坐在沙发上开始拍，节目组也不告诉我们要做什么，全靠我们自己，不管是乘巴士还是搭计程车，全都是我们自己决定。 录节目的时候我俩都很忙碌，甚至有时候一周才睡2小时。」 也就是说节目有剧本，但细节部份全交由出演者嘉宾根据当下来决定，因此，我们看见的反应都是100%真实的哦，红薯夫妇的甜并非人造糖精，全是那时候的真实反应啊。

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