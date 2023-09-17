SM新人男團RIIZE成員Anton的黃金人脈！喊IU「努那」，還收到對方送的名牌運動鞋

老實說，星二代追星真的很容易！

SM娛樂最近力推的新男團 RIZZE 成員 Anton 的人脈令粉絲們震驚。 Anton 的爸爸是知名歌手兼作曲家尹尚，媽媽則是演員沈惠珍，再加上他本人也擁有高挑修長的身材和帥氣顏值，因此從出道前就備受矚目。



此前，Anton 曾在個人 SNS 上提到了「明星們的偶像」IU，雖然相關貼文已經刪除了，但依舊引發了廣大網友和粉絲的好奇心。 當時 Anton 收到了一雙高奢品牌的運動鞋，他在 SNS 上公開了認證照，並表示：「為了吃漢堡爬到了南山的山頂，謝謝 IU 努那（姊姊）送的鞋子 #iu。」 IU 也有留言回應，表示「截圖這是什麼呀」，還關注了他的 SNS 帳號，證實了兩人是熟人。

Anton 的爸爸尹尚和 IU 原本就是歌壇前後輩，有時候 IU 還會稱呼對方爸爸，可見關係很不錯。 她的經典曲目之一《只有我不知道的故事》就是尹尚作曲的，因此網友和粉絲紛紛猜測 IU 和 Anton 認識全都是因為尹尚。

此外，RIIZE 已於9月4日發行了首張單曲專輯《Get A Guitar》，正式出道，新專輯初動銷量（指發售首週銷量）超過100萬張，人氣十分火爆。



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