SM新人男团RIIZE成员Anton的黄金人脉！喊IU「努那」，还收到对方送的名牌运动鞋

老实说，星二代追星真的很容易！

SM娱乐最近力推的新男团 RIZZE 成员 Anton 的人脉令粉丝们震惊。 Anton 的爸爸是知名歌手兼作曲家尹尚，妈妈则是演员沈惠珍，再加上他本人也拥有高挑修长的身材和帅气颜值，因此从出道前就备受瞩目。



此前，Anton 曾在个人 SNS 上提到了「明星们的偶像」IU，虽然相关贴文已经删除了，但依旧引发了广大网友和粉丝的好奇心。 当时 Anton 收到了一双高奢品牌的运动鞋，他在 SNS 上公开了认证照，并表示：「为了吃汉堡爬到了南山的山顶，谢谢 IU 努那（姊姊）送的鞋子 #iu。」 IU 也有留言回应，表示「截图这是什么呀」，还关注了他的 SNS 帐号，证实了两人是熟人。

Anton 的爸爸尹尚和 IU 原本就是歌坛前后辈，有时候 IU 还会称呼对方爸爸，可见关系很不错。 她的经典曲目之一《只有我不知道的故事》就是尹尚作曲的，因此网友和粉丝纷纷猜测 IU 和 Anton 认识全都是因为尹尚。

此外，RIIZE 已於9月4日发行了首张单曲专辑《Get A Guitar》，正式出道，新专辑初动销量（指发售首周销量）超过100万张，人气十分火爆。



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