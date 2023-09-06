林珍娜NANA有望出演李敏鎬&安孝燮新電影《全知讀者視角》，超高顏值陣容太養眼了

《假面女郎》林珍娜（NANA）將亮相李敏鎬和安孝燮攜手主演的電影。

據韓媒《JTBC NEWS》報導稱，林珍娜將出演電影《全知讀者視角》中的「鄭熙元」一角，不過她所屬經紀公司回應「確實接到角色提案，正在積極商討中。 」



《全知讀者視角》改編自同名人氣網路小說，原作講述一名讀者某天發現小說中的光景居然變為現實，為了拯救世界，與小說男主等人一起展開奮戰的故事，電影版已經敲定雙男主為安孝燮和李敏鎬，兩人分別飾演小說讀者「金讀子」和小說中的英雄「劉眾赫」。



「金讀子」畢業於一所三流大學，目前是一家大企業的聘約制職員，平凡且普通的他唯一的興趣愛好就是通勤時看網路小說。 某天獨子在和同事聊天時發現周圍的「世界」變了...... 原作中的「金讀子」雖然是個性格、職業都極為平凡的普通人，但卻也是個身材高挑、皮膚白皙，顏值清爽的帥哥，安孝燮這幾年憑藉《浪漫醫生金師傅》、《社內相親》等狂圈粉，這次出演大螢幕男主角也備受期待。



李敏鎬出演的「劉眾赫」是「金讀子」所看的小說中的英雄人物，是名反覆「回歸」的人物，每次重生時都帶著過往記憶和技能回到主線任務，試圖通過過往的經驗生存下來，但在這過程中人性發生崩解，對整個世界構成威脅。 看慣了李敏鎬演的高富帥角色，這次的人物似乎帶有反面色彩，也叫人十分期待他的表現。



這次以《假面女郎》重磅閃現到觀眾面前的林珍娜接到了飾演「鄭熙元」的提案，是個正直、無法忍受任何非正義、且自我主觀意識極強的人物。 比起同齡人，她更加果決，性格堅韌。 從顏值開始，林珍娜就和原著中的「鄭熙元」很相似，而《假面女郎》中林珍娜也打破以往花瓶形象，有不少破格表現，讓人更加想要看到她在新影片中的轉型。



此外，《全知讀者視角》真人電影版由《與神同行》系列製片商Realies Pictures擔任製作，《恐怖攻擊直播》導演金秉祐執導，製作費超過200億、有拍攝續作的計畫，目標今年底開拍。

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